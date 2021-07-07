港特首林郑：将与新加坡探讨重启航空泡泡

（香港综合讯）香港特首林郑月娥说，新加坡仍是香港首选的旅游伙伴，新加坡疫情目前已稳定下来，两地会重新探讨航空泡泡（香港称旅游气泡）的安排。

综合“香港01”与彭博社报道，林郑月娥昨天出席行政会议前会见媒体时称，香港商务及经济发展局局长邱腾华正与新加坡商讨重启航空泡泡，但可能会要求先接种疫苗才能往返两地。

新港航空泡泡此前两度被取消，林郑月娥说，目前两地的形势都非常稳定，将重新探讨相关安排。

港府考虑是否要求本地旅客赴港前接种疫苗

她表示留意到新加坡对冠病疫情采取了新策略，即以与病毒共存取代彻底清零，港府需要先了解这一新策略会否对航空泡泡产生影响。

另一方面，港府已单方面要求规定使用航空泡泡出境的市民必须完成冠病疫苗接种，但新加坡没有做出同样的规定。据香港媒体报道，港府目前正在考虑，是否同样要求新加坡旅客赴港前也要先接种疫苗。

新港航空泡泡最早计划在去年11月启动，因香港暴发第四波疫情暂停，两地后来计划在5月26日重启计划，又因新加坡的疫情被喊停。

随着疫苗接种率的提高，新加坡下周将放松对外出饮食等活动的限制，未来可能会开放更多的旅游机会，并计划在8月9日国庆前让三分之二的民众完成接种疫苗。

香港的疫苗接种率则一直较慢，据彭博社的追踪，至今只有约22%的人口完成了接种。