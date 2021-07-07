拘捕九男女 包括六名中学生 港警瓦解港独组织“光城者”恐袭图谋

警务处国家安全处高级警司李桂华昨天在记者会上披露案情说，该组织有制订行动的书籍，列明计划袭击的公共设施，包括海底隧道、铁路、法庭，甚至打算在垃圾桶放置土制炸弹。

香港激进势力在《香港国安法》生效后转向“地下化”，警方前天拘捕九名男女，瓦解了一个港独组织“光城者”的恐怖袭击图谋。

被捕的五男四女年龄介于15至39岁，包括六名中学生，其他人报称是大学管理层人员、中学职员、出租车司机等。

警方在行动中检获一批制作炸弹的仪器、化学原料、通讯器材、气枪、电话卡、8万港元现金、价值1万港元的外币等。

警务处国家安全处高级警司李桂华昨天在记者会上披露案情说，该组织有制订行动的书籍，列明计划袭击的公共设施，包括海底隧道、铁路、法庭，甚至打算在垃圾桶放置土制炸弹，也有提及港独诉求。

李桂华形容，该组织分工精密，有金主和采购爆炸品原材料的人员，并有小组负责制造炸弹、勘察和行动；组织也刻意找打算离开香港的中学生犯案，用金钱诱使他们完成任务后安排他们离开，更有人曾到两处法院摄影做记录，并租用尖沙咀一家宾馆作为制作炸弹的实验室，策划已到实践阶段。

警方爆炸品处理课高级炸弹处理主任马伟德说，在实验室检获少量炸药、可制造炸药的实验室工具，相信可用来制造威力大、危险和不稳定的TATP炸药。

“光城者”社媒专页介绍称，该组织由“一班革命残火”组成，旨在“继承先贤之志，延续革命之火”，并曾在今年1月底于沙田及旺角摆街站，介绍法国大革命等革命历史。警员一度到其旺角街站拉起封锁线，并指该组织成员可能违反《香港国安法》，随后向他们发出违反限聚令的定额罚款告票。

香港近日发生连串与恐怖袭击相关的事件，包括有人在7月1日分别向礼宾府投掷易燃物品和袭击执勤警员并自杀身亡。警方近日也拘捕多名涉嫌在网上发表呼吁袭警言论的网民。

保安局长吁市民不要同情恐怖分子

保安局局长邓炳强昨天说，过去八日香港接连出现与恐怖袭击相关的事件，他呼吁市民不要同情恐怖分子，要予以谴责。

他说：“任何人如果同情这些恐怖分子，只会助长他们在香港进行袭击活动，这些袭击已经去到社会上每一个角落，每一个人都可能是受害者。”

特首林郑月娥在行政会议前会见记者时则指出，七一刺警案为香港社会拉起警号。当日有人企图在礼宾府纵火、警方截获仿制枪械及检获爆炸品原材料等事件，说明“黑色暴力”从群众式地面活动变为隐蔽式的个人行为，将成为香港隐患。

林郑月娥也说，未来须办好三场选举，她宣布委任政务司司长李家超为候选人资格审查委员会主席，三名官守成员由政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强及民政事务局局长徐英伟出任。前三人皆出身纪律部队。

全国政协副主席、前香港特首梁振英则在社交平台发文宣布，为遏止本土恐怖活动，由其创办的“803基金”决定悬红征求有关意图策划或参与、组织、协助、宣扬恐怖活动的资料，犯罪者被落案检控的话，举报者可得赏金100万港元。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，从警方昨天公布的案情来看，“光城者”意图发动恐袭，背后有人策划及提供资金，并协助离港，显示可能和海外势力有关连。

针对恐怖袭击行为在香港滋生的现像，他建议警方加大情报收集工作，“至于治本的方法，则是在教育和传媒方面多做工作，改变社会极端心态，重回正轨。”