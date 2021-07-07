中美关系

中共与世界政党领导人峰会 谈疫情与科技 习近平不点名针对美国

订户

来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年7月7日 5:00 AM

中共总书记习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。（新华社）
中共总书记习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。（新华社）

字体大小:

中共总书记习近平说，各国政党要共同反对任何人搞技术封锁、科技鸿沟、发展脱钩；面对仍在肆虐的冠病疫情，要弥合“免疫鸿沟”，反对将疫情政治化、病毒标签化，不点名针对美国意味明显。

习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。习近平认为，各国政党作为推动人类进步的重要力量，要担负起引领方向、凝聚共识、促进发展、加强合作、完善治理等五方面责任。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容