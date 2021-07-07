中共与世界政党领导人峰会 谈疫情与科技 习近平不点名针对美国

中共总书记习近平说，各国政党要共同反对任何人搞技术封锁、科技鸿沟、发展脱钩；面对仍在肆虐的冠病疫情，要弥合“免疫鸿沟”，反对将疫情政治化、病毒标签化，不点名针对美国意味明显。

习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。习近平认为，各国政党作为推动人类进步的重要力量，要担负起引领方向、凝聚共识、促进发展、加强合作、完善治理等五方面责任。