中美关系 中共与世界政党领导人峰会 谈疫情与科技 习近平不点名针对美国 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 中共总书记习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。（新华社） 字体大小: 小 中 大 中共总书记习近平说，各国政党要共同反对任何人搞技术封锁、科技鸿沟、发展脱钩；面对仍在肆虐的冠病疫情，要弥合“免疫鸿沟”，反对将疫情政治化、病毒标签化，不点名针对美国意味明显。习近平昨晚在北京出席中共与世界政党领导人峰会，并发表主旨讲话。习近平认为，各国政党作为推动人类进步的重要力量，要担负起引领方向、凝聚共识、促进发展、加强合作、完善治理等五方面责任。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国共产党 中共建党百年 冠病疫情 中国共产党与世界政党领导人峰会 中共总书记习近平 中美关系 病毒溯源 中美科技战 单边主义 霸权主义 强权政治 中国四新任司令员晋升上将 搭支架防震塌