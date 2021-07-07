中国政情 中国四新任司令员晋升上将 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年7月7日 5:00 AM 中央军委晋升上将军衔仪式前天在北京八一大楼举行，图为习近平（前排中）与其他中央军委成员同晋升上将军衔的（后排左起）刘振立、王秀斌、徐起零、巨乾生合影。（新华社） 字体大小: 小 中 大 有关人士分析，中国军方这一波人事变动多数是原任将领到龄退休的正常调换。但西部战区一年内三次更换司令员，显示高层对前一阶段中印边境以及新疆方向的军事部署并不放心。中国军方高层近期发生多项人事变动：王秀斌接替袁誉柏出任南部战区司令员；徐起零接替张旭东出任西部战区司令员，这也是西部战区一年内第三次更换司令员；刘振立接替韩卫国出任陆军司令员；巨乾生接替李凤彪出任战略支援部队司令员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 习近平 解放军 中央军委 人事变动 战区 上将 中印边境 网络战 王秀斌 徐起零 刘振立 巨乾生 早说 搭支架防震塌