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中国四新任司令员晋升上将

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年7月7日 5:00 AM

中央军委晋升上将军衔仪式前天在北京八一大楼举行，图为习近平（前排中）与其他中央军委成员同晋升上将军衔的（后排左起）刘振立、王秀斌、徐起零、巨乾生合影。（新华社）
中央军委晋升上将军衔仪式前天在北京八一大楼举行，图为习近平（前排中）与其他中央军委成员同晋升上将军衔的（后排左起）刘振立、王秀斌、徐起零、巨乾生合影。（新华社）

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有关人士分析，中国军方这一波人事变动多数是原任将领到龄退休的正常调换。但西部战区一年内三次更换司令员，显示高层对前一阶段中印边境以及新疆方向的军事部署并不放心。

中国军方高层近期发生多项人事变动：王秀斌接替袁誉柏出任南部战区司令员；徐起零接替张旭东出任西部战区司令员，这也是西部战区一年内第三次更换司令员；刘振立接替韩卫国出任陆军司令员；巨乾生接替李凤彪出任战略支援部队司令员。

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