中国四新任司令员晋升上将

有关人士分析，中国军方这一波人事变动多数是原任将领到龄退休的正常调换。但西部战区一年内三次更换司令员，显示高层对前一阶段中印边境以及新疆方向的军事部署并不放心。

中国军方高层近期发生多项人事变动：王秀斌接替袁誉柏出任南部战区司令员；徐起零接替张旭东出任西部战区司令员，这也是西部战区一年内第三次更换司令员；刘振立接替韩卫国出任陆军司令员；巨乾生接替李凤彪出任战略支援部队司令员。