白宫亚洲事务最高官员坎贝尔： 中美两国有可能和平共处

坎贝尔认为随着北京变得更自信且强硬，两国关系面临巨大挑战。即便如此，他仍反对用“新冷战”定义中美关系，并暗示两国领导人不久后可能进行接触。

白宫分管亚洲事务的最高官员坎贝尔（Kurt Campbell）认为，中美两国有可能和平共处；但随着北京变得更自信且强硬，两国关系面临巨大挑战。即便如此，他仍反对用“新冷战”定义中美关系，并暗示两国领导人不久后可能进行接触。