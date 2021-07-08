白宫亚洲事务最高官员坎贝尔： 中美两国有可能和平共处 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈婧 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 坎贝尔认为用“新冷战”框架定义中美关系，会让课题变得更模糊而非明确，可能导致退回旧思维模式，无助于应对中国带来的挑战。（法新社） 字体大小: 小 中 大 坎贝尔认为随着北京变得更自信且强硬，两国关系面临巨大挑战。即便如此，他仍反对用“新冷战”定义中美关系，并暗示两国领导人不久后可能进行接触。白宫分管亚洲事务的最高官员坎贝尔（Kurt Campbell）认为，中美两国有可能和平共处；但随着北京变得更自信且强硬，两国关系面临巨大挑战。即便如此，他仍反对用“新冷战”定义中美关系，并暗示两国领导人不久后可能进行接触。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中美关系 坎贝尔 新冷战 习近平 拜登 对华政策 高校LGBT社团微信公众号 被中国当局集体封杀 指子公司错误被列入黑名单 港服饰巨头溢达起诉美政府