乌龙背后折射美国恐华症？

美国媒体上周引述智库获取的卫星图像，披露中国疑似开始在西北沙漠地带建119个新的洲际导弹发射井，以加大对美国本土核威慑。结果一石激起千层浪，美国国务院据此表达对中国迅速增强核力量的担忧。

中国官方沉默数日后，官媒姗姗来迟发文，称被指是导弹发射井的工地实为风力发电场，让摆了乌龙的美国官方和媒体好不尴尬。