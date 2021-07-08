乌龙背后折射美国恐华症？

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来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年7月8日 5:00 AM

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美国媒体上周引述智库获取的卫星图像，披露中国疑似开始在西北沙漠地带建119个新的洲际导弹发射井，以加大对美国本土核威慑。结果一石激起千层浪，美国国务院据此表达对中国迅速增强核力量的担忧。

中国官方沉默数日后，官媒姗姗来迟发文，称被指是导弹发射井的工地实为风力发电场，让摆了乌龙的美国官方和媒体好不尴尬。

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