乌龙背后折射美国恐华症？ 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 美国媒体上周引述智库获取的卫星图像，披露中国疑似开始在西北沙漠地带建119个新的洲际导弹发射井，以加大对美国本土核威慑。结果一石激起千层浪，美国国务院据此表达对中国迅速增强核力量的担忧。中国官方沉默数日后，官媒姗姗来迟发文，称被指是导弹发射井的工地实为风力发电场，让摆了乌龙的美国官方和媒体好不尴尬。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 双重喜庆 中美关系 洲际导弹发射井 中国军事威胁论 拜登对华大战略 坎贝尔 习拜会 中国国家主席习近平 美国总统拜登 新冷战 印太战略 台海问题 中国国务委员兼外长王毅 麻生太郎 台独 中国外交部发言人汪文斌 四方安全对话机制 一带一路 高校LGBT社团微信公众号 被中国当局集体封杀 指子公司错误被列入黑名单 港服饰巨头溢达起诉美政府