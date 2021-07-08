坎贝尔：美国不支持台湾独立 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔在7月6日的一场在线对话会上表示，不支持台独，但支持牢固的美台非官方关系。（视频截取） 字体大小: 小 中 大 这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。台湾学者认为，这是美国要和中国大陆重新对话前扫除障碍的准备。美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）6日表示，美国支持强健的美台非官方关系，但不支持台湾独立。这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔 拜登政府 不支持台湾独立 邱义仁 高校LGBT社团微信公众号 被中国当局集体封杀 指子公司错误被列入黑名单 港服饰巨头溢达起诉美政府