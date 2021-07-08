坎贝尔：美国不支持台湾独立

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来自 / 联合早报

文 /
庄慧良

发布 / 2021年7月8日 5:00 AM

美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔在7月6日的一场在线对话会上表示，不支持台独，但支持牢固的美台非官方关系。（视频截取）
美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔在7月6日的一场在线对话会上表示，不支持台独，但支持牢固的美台非官方关系。（视频截取）

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这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。台湾学者认为，这是美国要和中国大陆重新对话前扫除障碍的准备。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）6日表示，美国支持强健的美台非官方关系，但不支持台湾独立。这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。

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