坎贝尔：美国不支持台湾独立

这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。台湾学者认为，这是美国要和中国大陆重新对话前扫除障碍的准备。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔（Kurt Campbell）6日表示，美国支持强健的美台非官方关系，但不支持台湾独立。这是拜登政府上任以来，首度有主要官员明确表达不支持台湾独立。