中国官媒：甘肃百余“导弹发射井”实为风力发电场

针对美国媒体上周报道指中国在甘肃兴建百余个洲际导弹发射井，中国官媒前天发文称，这些“导弹发射井”实为风力发电场。

《华盛顿邮报》上周四（1日）根据詹姆斯·马丁不扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）获得的卫星图像报道，甘肃玉门西部和西南部两处沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。