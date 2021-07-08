中国官媒：甘肃百余“导弹发射井”实为风力发电场 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月8日 5:00 AM 詹姆斯·马丁不扩散研究中心获得的卫星图像，图片右侧有一行字写着“甘肃玉门风力发电场”（Yumen Gansu Windfarm），而美国研究人员和相关报道似乎有意忽略这一点。（互联网） 字体大小: 小 中 大 针对美国媒体上周报道指中国在甘肃兴建百余个洲际导弹发射井，中国官媒前天发文称，这些“导弹发射井”实为风力发电场。《华盛顿邮报》上周四（1日）根据詹姆斯·马丁不扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）获得的卫星图像报道，甘肃玉门西部和西南部两处沙漠地区有119个几乎一模一样的建筑工地，其特征与中国现有核弹头弹道导弹发射设施相似。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 洲际导弹发射井 甘肃 风力发电场 美国媒体 高校LGBT社团微信公众号 被中国当局集体封杀 指子公司错误被列入黑名单 港服饰巨头溢达起诉美政府