台三级警戒延两周餐馆影院“微解封”

疫情略为降温，政治大战却在升温。台北市长柯文哲前天接受赵少康线上专访，指控中央政府设局陷害，抨击中央通过上海复星采购德国BNT疫苗意识形态操作过头，不顾百姓生命。

台湾中央流行疫情指挥中心昨天（7月8日）宣布，全台三级警戒再延长两周至本月26日，同时考虑经济因素，餐厅、电影院和博物馆等各个行业、场所将适度松绑。

疫情略为降温，政治大战却在升温。台北市长柯文哲前天接受中广董事长赵少康线上专访，指控中央政府设局陷害，抨击中央通过上海复星采购德国BNT疫苗意识形态操作过头，不顾百姓生命。

总统府和指挥中心昨天回应，此时应以防疫优先，中央地方应共同合作对抗疫情。

台北环南市场上周五（2日）采检出41起确诊病例，中央以成立联合指挥所名义邀柯文哲开会，会前30分钟临时告知地点改至环南市场。柯文哲对赵少康吐苦水称，他一到现场就被“吓到”，指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中、农委会主委陈吉仲和经济部长王美花大阵仗排好，连媒体麦克风都架好，看到陈时中拿出看板，他便知这和莱猪牛肉面事件一样，都是中央设计“请君入瓮”的局，没想到无党籍立委林昶佐指责他，反被环南市场自治会长林胜东怒呛。柯文哲点评“中央害人害己”。

柯文哲：民进党“政媒合一”“政府就是最大的假信息”

他还指责民进党执政后“政媒合一”，绿营名嘴口径一致在政论节目抹红他，“我看了几台截图都一样”“政府就是最大的假信息”，感叹“当年我们辛辛苦苦推翻国民党，天啊！民进党比国民党还可怕”。

受访时，柯文哲还间接警告民进党，如果每天要搞疫苗的题目，“不要忘记，有很多是挂在台北市府的账，但我连看都没看到，总统府几支？这都有账，我到时候做个表公布”。近期，台湾因疫苗短缺衍生多起特权疫苗问题，但政府拒绝公布所编列的、能优先施打疫苗的20万中央及地方政府防疫人员名单。

总统府发言人张惇涵回应，府方员工按照医疗团队专业建议及指挥中心指引，就工作性质有必要者，进行造册陆续接种，确保防疫及国安体系运作无虞，并维护正副总统健康安全，一切禁得起检验。

陈时中昨天下午例行记者会也是有备而来。他郑重拿出当天的手板，提高声量强调，当天邀柯文哲是表达中央和地方一起解决问题，地点是请农委会安排，“我们在发觉问题、处理问题，与地方共同承担，没有设局不设局的问题”。

柯文哲在随后召开的记者会反驳，有些事情越解释，越让人家看破手脚，中央要设联合指挥所，应该是开工作会议说清楚分工合作，总不会只是开个记者会就走人，难道这是所谓的“有政府，只作秀”，是这样吗？

台北市副市长黄姗姗出示当天与中央联系的时序表，称柯文哲被通知去开会，但卫福部附属医疗及社会福利机构管理会执行长王必胜10点多发来简讯，表示场地要简单一点，还称“指挥官坚持要去环南市场现场，站着讲就好”，令她很错愕。

台湾昨天新增18起本土病例，是5月中本土病例爆发以来最少的，确诊个案中新增三例死亡。

指挥中心公布三级警戒延长至26日，但部分场所可“微解封”。对此，陈时中表示，地方政府是民选，要对居民负责，各县市可因应防疫需求，因地、因时调整。