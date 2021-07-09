违反限聚令 港两大纪律部队首长被罚款

近来备受北京重用的香港两大纪律部队爆出丑闻。入境处处长区嘉宏、海关关长邓以海3月初与其他人在私人会所聚餐，涉嫌违反限聚令被票控（注：香港的XX处长职务相当于该纪律部队的一把手，港人也称“一哥” ）。有受访学者指出，事件对特区政府的形象产生负面影响，港府官员有必要格外注意自己的言行举止。

区嘉宏及邓以海昨天（7月8日）分别透过新闻处发表声明，承认较早前于一餐饮业务处所出席晚宴，因不符合《预防及控制疾病条例》对人数上限的要求而被罚款，并已缴交罚款。两人承诺，日后出席活动会加倍谨慎，务必确保符合规定。

区嘉宏及邓以海也澄清，该晚宴并没有涉及刑事案件；而由于该宗案件已进入司法程序，不作评论。

香港《明报》昨天报道，区嘉宏、邓以海3月初与某中资公司高层在湾仔一家高级私人会所聚餐时，涉嫌违反限聚令被票控。报道称，该饭局中有人涉及一起住所强奸案，一名男子其后被捕及被起诉。

另据港媒“立场新闻”报道，区嘉宏和邓以海数月前出席的是约10人饭局，违反当时的堂食四人限聚令。两人事后各被警方罚款5000港元（870新元），但港府没有公布这起事件。报道引述消息人士透露，涉事的餐饮场所是位于湾仔湾景中心的“随缘汇”，食环署食肆牌照上显示的店号为“吉祥荟”。“吉祥荟”是在香港、中国大陆营运的高级私人会所。

区嘉宏及邓以海加入香港纪律部队均逾30年，区嘉宏2019年晋升为入境处副处长，并于2020年7月接替曾国卫出任处长。邓以海则于2017年获任命为海关关长。两人均是香港维护国家安全委员会成员。

两保安事务委员会委员：应向公众清楚交代真相

事件引起香港各大政党议论纷纷。立法会保安事务委员会委员谢伟俊指出，事件不仅涉及违反限聚令，更被指涉及刑事罪案，加上牵涉较高层次的官员，纵使事件敏感，有关人士应向公众清楚交代真相。

谢伟俊也指出，中国国企或国内大机构宴请香港官员，做法“完全有违反国情”。他指出，香港虽然实行“一国两制”，但不等于可漠视目前中国严谨的廉洁制度，中央政府应高度关注事件发展。

另一位立法会保安事务委员会委员郑松泰也认为，虽然违反限聚令只涉及票控，属于简单的法律责任，但关乎两名纪律部队首长，令人质疑事件是涉及两个人的行为操守问题，还是团队纪律问题，保安局不能回避，需要回应，包括会否有相关的纪律处分等。

香港法学交流基金会秘书长陈晓锋博士接受《联合早报》访问时认为，该起事件的发生，对香港纪律部队以致特区政府会产生负面影响，尤其是对于普通市民的观感而言，当局有责任对该事件进行了解及调查，释除公众的疑虑。

陈晓锋指出，港府官员日后要格外注意自己的言行举止和生活方式，而社会用放大镜来检视官员的言行举止，对于促进官员的高效廉洁与奉公守法有一定的正面意义。他认为，港府在用人方面有一套科学、全面、系统的做法，“相信在爱国者治港的原则下，未来新选举办法的落实，会有更多的贤能爱国者加入政府。”