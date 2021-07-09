上海“时间银行” 助力养老

上海以“时间银行”助力养老，将“时间银行”写入上海养老法规，人在有余力时服务老人的时间可储蓄进个人账户，待自己年迈时兑换。

去年12月的上海市人大常委会会议表决通过《上海市养老服务条例》，其中提出要“探索建立互助性养老服务时间储蓄、兑换等激励、保障机制” 。

所谓“时间银行”，是由低龄老人为高龄老人提供非专业养老服务，记录服务提供者的服务时间，储入其“时间银行”个人账户，将来可兑换相同时长的服务。图为上海长宁区的老年人服务中心，“时间银行”的一名“年轻”老人在教导高龄老人使用手机应用。