上海“时间银行” 助力养老 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 上海以“时间银行”助力养老，将“时间银行”写入上海养老法规，人在有余力时服务老人的时间可储蓄进个人账户，待自己年迈时兑换。去年12月的上海市人大常委会会议表决通过《上海市养老服务条例》，其中提出要“探索建立互助性养老服务时间储蓄、兑换等激励、保障机制” 。所谓“时间银行”，是由低龄老人为高龄老人提供非专业养老服务，记录服务提供者的服务时间，储入其“时间银行”个人账户，将来可兑换相同时长的服务。图为上海长宁区的老年人服务中心，“时间银行”的一名“年轻”老人在教导高龄老人使用手机应用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 时间银行 上海 养老服务 被德国《世界报》称“中国秘密宣传员” 德网红发起众筹集资提告 中国整治APP骚扰用户问题 68家互联网企业完成整改