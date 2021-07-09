被德国《世界报》称“中国秘密宣传员” 德网红发起众筹集资提告 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月9日 5:00 AM 德国网红女子海雯娜（Navina Heyden）在网上发起众筹募捐，以筹集费用控告德国《世界报》称她是“中国的秘密宣传员”。（取自海雯娜推特） 字体大小: 小 中 大 一名立场亲中的德国网红女子近日在网上发起众筹募捐，以筹集费用控告德国《世界报》称她是“中国的秘密宣传员”。综合德国之声中文网与推特上的信息，该名女网红名为Navina Heyden，中文名是海雯娜，是德国基尔的大学生，今年21岁。她不时在推特发布支持北京立场的推文，比如批评香港的示威者只是西方用以遏制中国崛起的工具，肯定中国的发展成就，批评欧洲媒体发表歧视性的反华报道。她的男友是一名中国籍科研人员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Navina Heyden 海雯娜 世界报 上海“时间银行” 助力养老 中国整治APP骚扰用户问题 68家互联网企业完成整改