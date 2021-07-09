被德国《世界报》称“中国秘密宣传员” 德网红发起众筹集资提告

一名立场亲中的德国网红女子近日在网上发起众筹募捐，以筹集费用控告德国《世界报》称她是“中国的秘密宣传员”。

综合德国之声中文网与推特上的信息，该名女网红名为Navina Heyden，中文名是海雯娜，是德国基尔的大学生，今年21岁。

她不时在推特发布支持北京立场的推文，比如批评香港的示威者只是西方用以遏制中国崛起的工具，肯定中国的发展成就，批评欧洲媒体发表歧视性的反华报道。她的男友是一名中国籍科研人员。