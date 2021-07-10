疑因打院士事件没第一时间被处理 张陶被传是红三代 张宗逊和陶铸亲属分别否认

中国航天投资控股有限公司党委书记、董事长张陶打人事件近日引爆舆论后，有消息称张陶是中共红三代，其爷爷是中共开国上将张宗逊，姥爷是中共前政治局常委陶铸。但张宗逊和陶铸亲属已分别否认张陶与自己的家族有关。

有关人士指出，张陶被传背景强大，主要因为他打人事件没有在第一时间得到处理和通报，致使流言四起。这说明特权思想在中国仍然很有市场，很多人宁愿相信特权阶层有超越法治的影响力。

本月初，网络流传一段张陶打人的视频，发布者指张陶因不满王晋年、吴美蓉两名院士拒绝推荐自己当院士，对两人进行殴打并导致两人受伤入院，引发舆论愤慨。众多网民质疑有关方面为何迟迟不处理，张陶背景强大的传言也不胫而走。

7月5日，北京朝阳警方通报称，今年6月6日，张陶与国际宇航科学院院士王晋年、吴美蓉一同就餐时，张陶与王晋年发生口角，后在王晋年住所单元楼道和电梯内，张陶多次踢踹殴打王晋年。吴美蓉在劝阻过程中因被张陶拉拽、碰撞，两次倒地，后因身体不适前往医院诊治。7月5日，王晋年到医院复诊，司法鉴定机构出具了轻伤二级的鉴定意见。朝阳公安分局依法对张陶刑事拘留。

7月4日，张陶打人事件冲上热搜后，他的上级单位中国航天科技集团有限公司发布通报，宣布对张陶做出暂停履职、配合调查的决定。

6月6日打人事件发生后，张陶仍以董事长身份正常上班，直到他的打人视频成了网上热点，才被暂停履职和刑事拘留。有人猜测张陶“大有来头”，称其父亲是张宗逊的长子张新俠，母亲是陶铸的女儿陶斯亮。

陶斯亮：谣言不止对我 是对党庆100周年泼污

7月7日，《红船》杂志引述陶斯亮称：这则谣言不止对我，是对（中共建党）100周年泼污。现在很多人都奋起辟谣，相信很快会过去。报道说，另据张宗逊亲属证实：“将军家没有这个人，纯属谣言。”

知情人士分析，有关传言或许是根据张陶的名字猜测他的父母分别是张新俠和陶斯亮。但张新俠和陶斯亮并非夫妻，而且张陶生于1964年，当时张新俠和陶斯亮分别在北航和第二军医大学读书，不可能有这么个儿子。

按照中共党内有关规定，张陶既已被刑事拘留，他的党籍和领导职务恐怕都将不保。

陶铸曾任中共中央中南局第一书记、国务院副总理、中央书记处常务书记兼中宣部部长。文革期间，陶铸一度升任中共政治局常委，但不久就被打倒并迫害致死。

张宗逊1927年参加毛泽东领导的秋收起义，1949年中共建国后担任解放军副总参谋长、总后勤部部长等职，1955年被评为上将军衔。张宗逊的长子张新俠曾任中国长城工业总公司总裁，次子张又侠现任中共政治局委员、中央军委副主席。