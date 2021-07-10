庄慧良：从“咏春”疫苗谈同理心

花莲上周六（3日）开放疫苗残剂预约，一些民众在官方一声令下，以跑百米的速度冲上前去卡位。一名妇人踉跄趴在阶梯前的镜头，让很多人不敢置信，也于心不忍；还有不少从前一晚就来排队的民众，因名额有限，失望而归。花莲县长徐榛蔚后来率局处长公开向社会道歉。

兼任民进党主席的总统蔡英文特别助理洪耀南竟在个人面簿发文，酸花莲乡亲抢打残剂，是抢打“咏春”（台语谐音，有剩的意思）疫苗，更让人愤怒。花莲县府代理秘书长张逸华怒批洪耀南“何不食肉糜、伤口上撒盐”，应向全台无法如愿打到疫苗的民众道歉。