庄慧良：从“咏春”疫苗谈同理心 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 花莲上周六（3日）开放疫苗残剂预约，一些民众在官方一声令下，以跑百米的速度冲上前去卡位。一名妇人踉跄趴在阶梯前的镜头，让很多人不敢置信，也于心不忍；还有不少从前一晚就来排队的民众，因名额有限，失望而归。花莲县长徐榛蔚后来率局处长公开向社会道歉。兼任民进党主席的总统蔡英文特别助理洪耀南竟在个人面簿发文，酸花莲乡亲抢打残剂，是抢打“咏春”（台语谐音，有剩的意思）疫苗，更让人愤怒。花莲县府代理秘书长张逸华怒批洪耀南“何不食肉糜、伤口上撒盐”，应向全台无法如愿打到疫苗的民众道歉。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 冠病疫苗 开放疫苗残剂预约 蔡英文 柯文哲 夏至日“立竿无影” CNBC分析： 冠病感染率和疫苗接种率皆高 六国家中五个依赖中国疫苗