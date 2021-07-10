闯台驻海地大使馆 11武装人员被捕

台湾外交部发言人欧江安指出，大使馆保安人员8日清晨发现一群全副武装可疑人士潜入庭院。海地警方之后展开行动，顺利逮捕11名武装嫌犯。经初步检视及盘点，馆舍除部分门窗遭歹徒破坏，并无其他财物损失。

（台北综合电）台湾外交部昨天（7月9日）表示，其驻海地大使馆的保安人员前天清晨发现一群全副武装的可疑人士潜入庭院。海地警方当天下午展开行动，顺利逮捕11名武装嫌犯。大使馆馆舍除部分门窗遭歹徒破坏，没有其他财物损失。

综合中央社和法新社报道，台湾外交部发言人欧江安昨天指出，由于海地总统莫伊兹（Jovenel Moise）7日遭刺杀身亡，台湾驻海地大使馆为安全起见关闭，驻馆人员改为居家上班。8日清晨，大使馆保安人员发现一群全副武装可疑人士突破驻馆防护潜入庭院，保安公司紧急通报使馆人员及海地警方。

欧江安说：“大使馆接获海地政府请求后，基于配合擒拿犯案歹徒，立刻同意海地警方进入大使馆进行搜捕，以期正义彰显，并让事件真相早日水落石出。”

海地警方于8日下午4时左右展开行动，顺利逮捕11名武装嫌犯，过程平顺，嫌犯没有抵抗，已由海地警方带回侦讯。

欧江安指出，据大使馆回报，经初步检视及盘点，馆舍除部分门窗遭破坏，并无其他财物损失。外交部已请驻馆加强使馆安全维护并随时注意后续相关发展。

她表示，莫伊兹本月7日遭刺杀身亡，海国全境进入戒严状态。值此艰难时刻，台湾政府重申支持代理总理乔塞德（Claude Joseph）带领海地渡过难关、恢复民主秩序，并针对此次暴力行为表达台湾的严厉谴责。

欧江安强调，目前驻海地大使馆暂停对外服务，所有人员居家办公至7月9日，并将视情形延长。海地是目前与台湾维持正式外交关系的15个国家之一。