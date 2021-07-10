欧洲议会吁成员国拒绝出席北京冬奥会 中国反对将体育运动政治化

即便中欧在香港人权问题上僵持不下，中国国务委员兼外长王毅前天同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会议时，仍再次向欧盟释放友好信号，强调中欧应排除各项干扰向前发展。

欧洲议会围堵中国的呼声高涨，前天正式通过决议，用“最强烈的方式”谴责香港政府关闭《苹果日报》，并敦促欧盟团体和成员国就香港、新疆等地的人权问题拒绝出席北京举办的冬季奥运会。