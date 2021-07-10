欧洲议会吁成员国拒绝出席北京冬奥会 中国反对将体育运动政治化 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年7月10日 5:00 AM 欧洲议会在距离北京冬奥会不到八个月之际，通过决议案敦促欧盟团体和成员国拒绝出席北京冬奥会。（法新社） 字体大小: 小 中 大 即便中欧在香港人权问题上僵持不下，中国国务委员兼外长王毅前天同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会议时，仍再次向欧盟释放友好信号，强调中欧应排除各项干扰向前发展。欧洲议会围堵中国的呼声高涨，前天正式通过决议，用“最强烈的方式”谴责香港政府关闭《苹果日报》，并敦促欧盟团体和成员国就香港、新疆等地的人权问题拒绝出席北京举办的冬季奥运会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 欧洲议会 欧洲联盟 中欧关系 北京冬季奥运会 王毅 夏至日“立竿无影” CNBC分析： 冠病感染率和疫苗接种率皆高 六国家中五个依赖中国疫苗