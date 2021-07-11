法新社：中共治港从幕后走到台前

（香港讯）随着当局试图重塑香港这个金融中心之际，中共舍弃了以往在幕后运作的做法。

据法新社报道，香港虽然在1997年回归，但北京历来对提高中共在当地的能见度态度谨慎，因为香港有许多逃离中共政权的人。

政治分析师林和立说，中共不在香港公开运作，是因为港人将“中共与一些严重错误联系在一起，包括文化大革命、三年饥荒等”。

北京默默支持导致50多名港人死亡的六七暴动，以及1989年事件等，也让许多港人对中共持有根深蒂固的怀疑。

香港回归前，提出“一国两制”构想的中共前最高领导人邓小平为了安抚人心，曾保证不要求港人都赞成中国的社会主义制度，只要求他们“爱祖国，爱香港”。

中共拥有9000多万名党员，在大陆无所不在，在香港却几乎无影无踪。该党从未在港正式注册，香港特首也总是否认自己是党员。

但近年来，中共在香港逐渐走向舞台中心，这在最近的中共百年党庆活动中尤为突出。中共党旗最近几周如雨后春笋般在香港涌现，伴随着巨大广告牌。香港还首次为中共党庆举办了高规格的活动，包括大型主题展览“百年伟业——庆祝中国共产党成立100周年”、大型座谈会等。

香港中联办主任骆惠宁6月12日演讲时说：“维护党的领导就是维护‘一国两制’”“叫嚣‘结束一党专政’……是香港繁荣稳定的真正大敌。”

前媒体人、政治观察家刘锐绍认为，北京已转为直接治港，中央政府的代表因此现在也不介意到前台展示领导力。“当局用‘爱国者治港’与《香港国安法》暗示，港人现在必须同时爱国又爱党。”

港府前中央政策组首席顾问刘兆佳接受观察者网采访时也说，中共在港不公开运作的模式现在已“不合时宜”，因为泛民示威者试图将香港变成一个内外敌对势力可以用来挑战中共的颠覆、渗透基地。随着反对派如今溃不成军、偃旗息鼓，话语权大幅剥落，“中共更要利用这个难得的有利条件，将以前很少说或者说得不够清楚的事情，坦坦白白地说出来”。