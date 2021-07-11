成龙宣称要做中共党员 被网民调侃生活纪律不合格

（北京综合讯）香港影星成龙在北京一场座谈会上宣称要做中共党员，但被网民调侃他生活纪律不合格。

据中国中央电视台旗下“中国电影报道”前天在官方微博发布的视频，成龙是在周四（7月8日）在中国电影家协会于北京组织召开的“电影界学习习近平‘七一’重要讲话精神座谈会”上作出上述表态。

成龙说：“我常常跟自己讲，在外国我常讲，proud to be Chinese，我很荣幸成为一个中国人，但是我也很羡慕你们是党员，就觉得共产党真的太伟大了，党讲的话，他们承诺的东西，不用百年，几十年后一定会实现，我要做党员，谢谢各位。”

成龙在座谈会上也赞叹中共八路军不易，“那些兵穿着草鞋，拿着单发子弹，对着机关枪，拿大刀长矛对着他们的先进武器，我觉得我们共产党的那些八路军，真的是太了不起！”

同日参与座谈会的还有大陆资深影视演员陈道明。陈道明说：“我是跟随中国共产党66年，从我们青少年起，从我们少年戴上红领巾，那时候唱着《我们是共产主义接班人》，我们不管是不是共产党的一员，爱国，热爱这个国家，热爱这个人民。”

对于成龙要入党的说法，中国大陆一些网民纷纷留言调侃，有的问：“入党申请书写了吗”；另一些则指他“生活纪律不符合要求，有婚外恋和私生女、儿子吸毒藏毒”，“政审过不了关”。

成龙作为全球家喻户晓的动作巨星，常以爱国者形象示人，政治立场也紧贴北京，例如：他曾在2004年指台湾选举是个笑话，并发表“统一论”，引起台湾朝野不满；他2009年担任香港旅游大使期间曾说，台湾、香港自由太多，所以乱，“中国人一定是需要管的，否则便会为所欲为”。

成龙于2013年成为中国全国政协委员，他在上个月28日晚参与了庆祝中共成立100周年的文艺演出《伟大征程》，在其中一场节目中与台湾女歌手张韶涵等人合唱歌曲《保卫黄河》。