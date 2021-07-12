《中朝条约》签订60周年与金正恩互致贺电 习近平：中愿与朝加强战略沟通及合作

习近平昨天与金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。习近平强调近年来同金正恩多次会晤，达成一系列重要共识。他愿同金正恩加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶。

中国国家主席习近平昨天（7月11日）就《中朝友好合作互助条约》签订60周年，与朝鲜最高领导人金正恩互致贺电。习近平强调，愿同金正恩加强战略沟通，引领两国友好合作不断迈上新台阶。

有分析认为，这是中朝更新关系的信号，同时应对陷入僵局的朝美核谈判，以及持续恶化的中美紧张关系。

受访学者对此看法不一。有学者认为，中国近期在朝鲜半岛问题上更明显支持朝鲜，利用朝美矛盾服务中国地缘政治目标；有学者则分析，中国有意借此进一步推进半岛无核化，希望通过平衡朝美利益，尽快将朝鲜带回谈判桌。

据新华社报道，习近平昨天与金正恩就《中朝友好合作互助条约》（《中朝条约》）签订60周年互致贺电。习近平强调近年来同金正恩多次会晤，达成一系列重要共识。他愿同金正恩加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶。

金正恩自2018年3月首次访华以来，与习近平已会晤五次。

中国国务委员兼外长王毅昨天也与朝鲜外长李善权互致贺电。王毅说，《中朝条约》是两国关系的政治法律基础，对加强中朝友好合作、维护地区和平稳定具有重要意义。

王毅说，中朝关系近年来进入新的历史时期，双方加强战略沟通，在地区和国际事务中相互坚定支持，彰显两国友谊牢不可破的时代价值。新形势下，双方应共同努力，推动中朝友好合作关系不断向前发展。

《中朝条约》规定每20年自动延长，主要保证缔约一方在战争状态时，对缔约另一方进行全力军事及其他援助；双方同时不参加任何与对方敌对的同盟、集团、行动或措施等。中国外交部发言人汪文斌本月7日介绍，《中朝条约》在未经双方就修改或终止问题达成协议前，将一直有效。

针对朝核问题，王毅本月3日在世界和平论坛开幕式上曾指出，最重要是坚持平等对话与和平解决的大方向。他呼吁美国反省几十年来对朝鲜持续施加的军事威胁与压力，正视并解决朝鲜的合理关切；联合国安理会也应适时启动对朝制裁决议可逆条款，协助朝鲜改善经济民生。

王毅还说，朝鲜半岛的事是中国“家门口的事”，中国将一如既往发挥建设性作用，直到半岛实现长治久安。

学者：不应解读为重回冷战时期“联朝抗美”

南京大学国际关系研究院院长朱锋接受《联合早报》采访时说，中朝元首此次高调互致贺电，不应被过度解读为中国受美国打压的背景下，试图重新回到冷战时期“联朝抗美”的策略。

他说，中国近期对朝举措更多是发挥中国外交的建设性作用，进一步推进朝鲜半岛无核化谈判，包括呼吁美国的国际社会重视朝鲜合理的关切和主张，采取务实可实现的步骤，让朝鲜回到谈判桌，降低半岛紧张局势。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江受访时则说，中朝元首互致贺电表明双方有意让两国关系保持在稳定紧密状态，预计《中朝条约》无悬念将持续有效。

李明江说，中国近期开始在国际外交上明显帮朝鲜发声、顶住美国压力及克服国际社会上孤立，与过去几年中美尚未频密冲突时有所不同。

他认为，中国目前已把处理朝核问题，放在中美地缘政治及全球竞争背景下考虑，“一定程度上利用朝美之间的矛盾，服务于中国的地区地缘政治一些目标。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）