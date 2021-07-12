中美关系

前助理国务卿拉塞尔：唯有美在竞赛中胜出 美中关系才能稳定

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年7月12日 5:00 AM

美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。（取自亚洲协会官网）
美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。（取自亚洲协会官网）

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美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。

拉塞尔（Daniel Russel）在奥巴马时期曾担任美国东亚和太平洋事务助理国务卿，目前在亚洲协会政策研究院任职，《日经亚洲评论》前天（7月10日）发布对他的专访。

拉塞尔认为，中美关系的本质正在发生变化，过去只要两国在军事和经济实力上存在巨大差距，中美关系就相当稳定，但现在中国经济取得更大成就，军事和技术能力也更强。“如今的中国已近乎是一个匹敌美国的大国，这从未出现过。”

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