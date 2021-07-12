中美关系 前助理国务卿拉塞尔：唯有美在竞赛中胜出 美中关系才能稳定 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。（取自亚洲协会官网） 字体大小: 小 中 大 美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。拉塞尔（Daniel Russel）在奥巴马时期曾担任美国东亚和太平洋事务助理国务卿，目前在亚洲协会政策研究院任职，《日经亚洲评论》前天（7月10日）发布对他的专访。拉塞尔认为，中美关系的本质正在发生变化，过去只要两国在军事和经济实力上存在巨大差距，中美关系就相当稳定，但现在中国经济取得更大成就，军事和技术能力也更强。“如今的中国已近乎是一个匹敌美国的大国，这从未出现过。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 拉塞尔 中美关系 美国 Daniel Russel 美中竞赛 泳池打麻将消暑 实在话：新青年及其周边你懂吗？