前助理国务卿拉塞尔：唯有美在竞赛中胜出 美中关系才能稳定

美国前助理国务卿拉塞尔认为，只有美国在美中竞赛中胜出，美中关系才能保持稳定。

拉塞尔（Daniel Russel）在奥巴马时期曾担任美国东亚和太平洋事务助理国务卿，目前在亚洲协会政策研究院任职，《日经亚洲评论》前天（7月10日）发布对他的专访。

拉塞尔认为，中美关系的本质正在发生变化，过去只要两国在军事和经济实力上存在巨大差距，中美关系就相当稳定，但现在中国经济取得更大成就，军事和技术能力也更强。“如今的中国已近乎是一个匹敌美国的大国，这从未出现过。”