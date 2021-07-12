于泽远：中共五代领导人的历史定位 订户 来自 / 联合早报 文 / 于泽远 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 围绕中共建党百年大庆，中共党史成为官方近几个月来的宣传主线，中共五代领导人毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，以及习近平的历史定位也逐渐清晰。自1921年7月建党后，中共实际上或名义上的最高领导人并不止五位，比如从中共一大到五大（1921年至1927年）担任总书记的陈独秀，中共六大（1928年）选出的总书记向忠发，中共六大至遵义会议（1935年）期间先后实际掌权的瞿秋白、李立三、王明和博古，1976年至1981年担任中共中央主席的华国锋，中共十二大（1982年）后担任总书记的胡耀邦；中共十三大（1987年）后担任总书记的赵紫阳。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国早点 中共 建党百年 毛泽东 邓小平 习近平 江泽民 胡锦涛 历史定位 五代领导人 泳池打麻将消暑 实在话：新青年及其周边你懂吗？