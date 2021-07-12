于泽远：中共五代领导人的历史定位

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来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年7月12日 5:00 AM

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围绕中共建党百年大庆，中共党史成为官方近几个月来的宣传主线，中共五代领导人毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，以及习近平的历史定位也逐渐清晰。

自1921年7月建党后，中共实际上或名义上的最高领导人并不止五位，比如从中共一大到五大（1921年至1927年）担任总书记的陈独秀，中共六大（1928年）选出的总书记向忠发，中共六大至遵义会议（1935年）期间先后实际掌权的瞿秋白、李立三、王明和博古，1976年至1981年担任中共中央主席的华国锋，中共十二大（1982年）后担任总书记的胡耀邦；中共十三大（1987年）后担任总书记的赵紫阳。

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