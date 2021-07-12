疫情虽趋缓 台冠病死亡率位居全球第八

台湾目前也有352人在接种疫苗后死亡，其中344人接种阿斯利康疫苗后去世，另外八人接种莫德纳疫苗后丧命。虽然指挥中心再三强调解剖后死因与疫苗接种无关、死者以年长者居多，但始终无法消除社会疑虑。

台湾冠病疫情趋缓，但病例死亡率升至4.85%，高居全球第八。台湾中央流行疫情指挥中心昨天（7月11日）宣布新增31起冠病确诊病例，从上月25日以来已连续17天少于百人；另有四人染疫死亡，累计1万5249人确诊、740人染疫死亡。

据美国约翰霍普金斯大学最新统计，台湾染疫后的死亡率在全球排第八，高于中国大陆的第11（4.7%）。全球染疫死亡率最高的是秘鲁（9.3%），最低是新加坡（0.057%）。

目前也有352人在接种疫苗后死亡，其中344人接种阿斯利康（AZ）疫苗后去世，另外八人接种莫德纳疫苗后丧命。虽然指挥中心再三解释，解剖后死因与疫苗无关、死者以年长者居多，但始终无法消除社会疑虑，也影响民众对疫苗的选择取向。

本月9日全台有22万1127人接种疫苗创下新高，接种莫德纳疫苗的有21万2043人，占总数高达96%。台湾目前接种疫苗人数达335万7000人，占总人口近14%。

行政院政务委员唐凤昨天出席指挥中心记者会宣布，50岁以上的公众今午5时前若上预约平台登记并选择阿斯利康疫苗，最快周四就可接种，若选其他疫苗就得再等。

台湾目前到手的702万剂疫苗，莫德纳和阿斯利康的数量接近各半。舆论质疑为何不让民众自由选择，但唐凤和指挥中心都没对此再做说明。

另外，社会各界高度关注的鸿海永龄基金会、台积电和慈济基金会捐购BioNTech疫苗（简称BNT，两岸四地以外多称辉瑞）的进度，也有了显著进展。

鸿海与台积电昨天都发声明证实，正进行签约的法定程序。慈济基金会前天也在面簿宣布已获得政府授权的法律文件，将迅速进行后续的捐购流程。

《自由时报》总编辑邹景雯昨午发独家报道称，台积电和鸿海永龄已在本月10日凌晨与BNT在两岸四地的代理商上海复星医药完成签约，只等德国BNT原厂确认回复，就可对外公告。

报道说，签约过程费时超过三小时，原因是逐条审阅确认法律文件。每剂疫苗的价格据称是30美元（40新元），加上物流、冷链等费用，估计最终成本是每剂31美元至34美元。

金门县是首个地方政府 开放让青少年接种疫苗

另据《联合报》报道，若一切顺利，疫苗10月有望从德国原厂直送台湾。

上海复星医药昨晚发文告证实，子公司复星实业已分别向台积电、鸿海、永龄基金会委托的裕利医药（有进口疫苗资质的医药公司）签订《销售协议》，销售1000万剂疫苗，“被买方捐赠予台湾地区疾病管制机构用于当地接种。”

金门县政府昨天宣布，来临周三为18岁以上赴台湾本岛读书的学生预约施打疫苗，周六起接种。这是目前开放给青少年接种疫苗的第一个地方政府。

台湾目前还在三级防疫警戒，指挥中心上周四宣布明天起各行业适度放宽“微解封”，但规则矛盾引起民怨，包括民众可上山不能下海，可上健身房不能去补习班，可进电影院不能看舞台剧等。不过周六已有防疫疲劳的男女“自我解封”，没戴口罩下海戏水，引起热议。

对此，行政院长苏贞昌昨早回应记者时形容“就像放台风假，每个地方有不一样情况”，如何松绑可授权地方自行斟酌。

（记者是《联合早报》