王毅出访中亚三国受关注 学者：北京无意填补美在阿富汗“真空”

王毅此次访问中亚五国中与阿富汗接壤的三个国家，阿富汗局势对中亚安全影响，以及如何保护中国在当地的利益，将成为王毅此行的关键议题。

阿富汗局势随美国撤军急速恶化之际，中国国务委员兼外长王毅昨天（7月12日）出访与阿富汗接壤的中亚三国。受访中国学者认为，北京并无意填补美国在阿富汗留下的“真空”，也不会踏入“阿富汗坟墓”。

王毅本月12日至16日出访土库曼斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦，期间也将出席上海合作组织成员国外长理事会会议、上合组织—阿富汗联络组外长会议、“中亚和南亚：地区互联互通的挑战和机遇”等会议。

王毅此次访问中亚五国中与阿富汗接壤的三个国家，阿富汗局势对中亚安全影响，以及如何保护中国在当地的利益，将成为王毅此行的关键议题。

今年4月，美国宣布从阿富汗撤军后，阿富汗局势骤变。过去几个月，塔利班在全境向政府军发起强大攻势，该组织本月9日称，已控制阿富汗85％领土。

中国是阿富汗的邻国，并在中亚拥有重要利益。北京过去几个月多次对美国突然宣布撤军，导致阿富汗局势恶化表达不满。

复旦大学南亚研究中心主任张家栋接受《联合早报》采访时指出，阿富汗与中国接壤的瓦罕走廊地形狭长，自然环境极为恶劣，当地不稳定局势很难直接外溢至中国，但中国得担心非传统安全问题，例如恐怖主义会不会重燃。

塔利班积极向北京示好

他说：“塔利班如果真的上台，无论它是否支持境外组织，都可能让宗教极端主义受到鼓舞，影响有多大现在很难预估。”

塔利班近期积极向北京示好，设法打消北京对塔利班掌权可能影响中国稳定的担忧。

塔利班发言人沙欣（Suhail Shaheen）7日接受香港《南华早报》采访时称，塔利班把中国视为阿富汗的“朋友”。

他说：“中国是个友善的国家，我们欢迎（中方）参与阿富汗的重建与发展。”沙欣还强调，只要中方前去投资，将确保投资者和员工的安全。

针对北京关心的新疆分离主义和暴恐问题，沙欣称，塔利班将不再允许中国的维吾尔族疆独分子进入该国，也将阻止基地组织或任何其他恐怖组织在那里活动。此前，中国一些维吾尔族疆独人士曾逃亡阿富汗寻求庇护。

张家栋指出，塔利班不仅向中国示好，也表态不允许任何人利用阿富汗领土对付美国和其盟友，并派人前往俄罗斯游说，“他们要展现一个全新的塔利班形象”。

有西方观察家认为，美国撤军留下“真空”后，中国可能借机扩大在阿富汗的经济和地缘政治影响力。曾发表《中国即将崩溃》一书的美籍华裔政治作家章家敦8日在《国会山报》发文，预言“中国将成为下一个进入阿富汗‘坟墓’的帝国”。

对此，张家栋反驳说，中国的外交原则是不干涉内政，“不存在美国走了，中国就去填补”。他说：“美国都做不到的事情，任何国家都做不到，阿富汗的事情只能由阿富汗人民自己解决。”

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅也指出，中国在阿富汗问题上取态是“劝谈促和”，并不认同“由外在力量扶持一方打压另一方来解决问题”。

他分析，从供应链安全、矿场资源的需要等角度，中国希望在经济上与阿富汗合作。

中国企业曾在阿富汗投资铜矿开采等自然资源项目。在冠病大流行前，中国也同巴基斯坦和阿富汗探讨，把“一带一路”倡议下的中巴经济走廊延伸至阿富汗。但王义桅认为，中国参与阿富汗的经济发展，必须先待阿富汗稳定内部局势，而目前看来这还需很长一段时间。

（记者是《联合早报》 ）