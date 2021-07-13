与大陆复星医药完成签约 台积电鸿海购捐辉瑞疫苗9月可抵台

台积电和鸿海集团旗下的永龄基金基会昨天同步公告，已和中国大陆上海复星医药完成签约，各采购与捐赠500万剂BNT冠病疫苗（即本地所称的辉瑞疫苗）给台湾卫生福利部疾病管制署作为防疫用途，预计最快9月底后可按照德国原厂生产排程及台湾接种状况依序送抵台湾。

郭台铭：北京未干涉

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台湾总统府发言人张惇涵表示，总统蔡英文感谢各方的努力，让相关专案能够顺利推动。行政院和民进党立委昨天全力营造民间和政府合作排除万难买到疫苗的形象。鸿海创办人郭台铭昨天凌晨则在面簿宣布，从送件到卫福部、获行政院授权过程“阻碍重重”，但洽购期间并未有大陆北京当局对疫苗采购过程有任何指导或干涉。