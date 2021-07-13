来自“国防七子”等八所院校 中国留学生签证被拒 拟集体起诉美国政府

（香港讯）一群来自中国顶尖理工院校的留学生，因赴美签证被拒而无法在美国顶尖高校获取高等科学学位，近日准备对美国政府发起集体诉讼。

据《南华早报》上周六报道，准备发起这场集体诉讼的中国留学生均来自被指与中国军方有联系的八所顶尖理工科院校，包括“国防七子”——即上海交通大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学、电子科技大学、西北工业大学，以及北京邮电大学。

这项诉讼案是因2020年5月美国时任总统特朗普签署的10043号总统令而起。该项行政命令以“防范间谍”及“保护知识产权”为由，禁止与中国“军民融合发展战略”有关的研究生和研究人员进入美国。

冠病疫情导致美国驻中国使领馆暂停办理签证一年多；当恢复办理时，上述八所大学的学生发现，美国使领馆没有根据10043命令进行详细评估，他们的签证申请几乎肯定会被拒绝。

一名发起这项法律挑战的李姓学生表示，学生们正准备聘请律师上诉，理由是美国当局不合理执行这项行政命令，并没有维护美国国家安全。

这名学生去年毕业于哈尔滨工业大学，并获得了学士学位。但由于上述情况，他推迟了到加利福尼亚州大学戴维斯分校攻读博士学位的计划。

报道称，这场诉讼案料将持续很长时间，可能花费多达到50万美元（约67万新元）到100万美元。截至目前，学生诉讼团体已筹集到30万美元的诉讼费用，并拟与八所院校的海外校友取得联系，进一步扩大筹款范围。