防偷渡客传播病毒 中缅边境城市瑞丽建500公里防疫墙

中国近几个月在云南省瑞丽市中缅边界建成了500多公里隔离网墙，用以防控边境偷渡带来的冠病疫情传播。

网易新闻7月10日发布自媒体文章称，中国几个月时间就在瑞丽市中缅边界建成了500多公里隔离网墙，真正建成免疫硬屏障、硬防线，这种隔离网墙建设标准很高，不光是单纯的隔离网墙，而且都通上电，每隔一段距离都有监控、触碰报警设施，能够第一时间掌握情况，并采取有效措施，迅速处置任何企图非法越境人员，最大限度保障边境安全。

文章说，由于瑞丽市和缅甸边境区地缘相近，人缘相亲，两地通婚现象十分普遍，再加上边境贸易活动十分繁荣，所以人员越境活动现象可谓防不胜防，这也对瑞丽市乃至云南省的防控形势造成了很大威胁。

去年9月以来，瑞丽市因暴发疫情已经三次封城，分别是去年9月，今年3月至4月，以及今年7月4日至今。今年4月，中共瑞丽市委书记龚云尊因疫情防控失职失责，被给予撤销党内职务、政务撤职处分，降为一级调研员。

本月4日，瑞丽再次出现冠病病例。据云南卫健委消息，截至7月11日24时，瑞丽累计报告本土冠病确诊病例59人，无症状感染者一人，均为瑞丽市全员核酸检测和重点人群核酸检测中发现。

《云南日报》昨天（7月12日）报道，瑞丽市副市长杨谋说，瑞丽除东部外，其余三面皆与缅甸接壤。近期境外疫情形势严峻，与瑞丽相邻的境外地区病例不断新增且创新高。这次“7·04”疫情所检测出的冠病病毒基因组序列与德尔塔（Delta）变异株高度同源。由于德尔塔毒株具有传播能力强、病毒载量高、潜伏期短、核酸转阴时间长等特点，瑞丽的防控形势依然十分严峻。

微信公号“远方青木”昨天发文说，今年4月份的那一轮疫情中，人口仅10余万的瑞丽市，出动了全部能动用的公务人力，在169公里的边境线上设置了506个封控点，但依然堵不住想要偷渡入中国境内的缅甸人。

文章称，今年7月疫情爆发后，网友再次质疑瑞丽市的边防力量不足，结果到了晚上，群众突然发现整个瑞丽的边境线都亮起了灯，宛如古代烽火台，异常壮观。这就是南方长城项目，计划修建600多公里，如今已经修好500多公里。

布满摄像头有智能通报系统

文章介绍，中方不仅给所有铁丝网点亮照明灯，还设了密密麻麻的摄像头，保证每一处边境线都在控制中心的视野范围之内。“我们还给边境防护网设置了防疫AI智能报警技术，利用AI识别振动传感器，当钢管被触碰震动时会自动响起警报，以中缅双语播报“您已进入中国边境监控区域，请马上离开，否则出现生命危险后果自负”，吓阻偷渡者。

中国官媒并未报道中方在中缅边境修建隔离网墙的消息。分析人士认为，这是因为官方不希望这类消息刺激缅甸民众，给中缅关系带来负面影响。