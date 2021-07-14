蔡英文被轰“收割”企业捐赠疫苗成果

中广董事长赵少康也说，鸿海与台积电好不容易买到BNT疫苗，蔡政府又在意识形态作祟下，要为台湾量身赶制“没有复必泰”标签的包装，拖延四个星期才能到货。每剂疫苗成本也因此增加，是标准的劳民伤财。

鸿海、台积电努力与中国大陆上海复星签约购买1000万剂BNT冠病疫苗捐给台湾政府，但民进党政府全面“收割”的作为引来挞伐，疫苗采购过程的纷扰犹争议不休。

鸿海和台积电上星期天成功洽购500万剂BNT疫苗（即辉瑞疫苗），总统蔡英文在面簿表示，持续争取更多疫苗是她这段时间最优先的工作，大力肯定行政院、中央流行疫情指挥中心以及政府法律团队的努力，末了才感谢台积电和鸿海的携手努力。

不少网友在蔡英文面簿留言，指东洋去年底要买BNT疫苗被政府挡七个多月；郭台铭要买疫苗又被挡七个星期，疫苗要靠民间企业来买，政府还敢作文宣，“我放在前面，鸿海放最后面”。

台湾最有影响力的PTT网站也纷纷开炮，“其实蛮无言的，她是在跟谁说话啊？”“请问疫苗足够吗？连瓶子都看不到”。

行政院发言人罗秉成前天举行记者会，严词否认政府曾“卡”关，还称政府若真要“卡”，不须连夜加班马上批核签署。

亲蓝的《联合报》报道，鸿海和台积电前晚9时30分将签署完成的捐赠合约送进卫生福利部疾病管制署，郭台铭派团队在门口等，直到晚上11时30分疾管署才正式签字。

亲绿的《上报》更指出，郭台铭当初找民进党立院党团总召集人柯建铭协助欲购买BNT疫苗；柯建铭向蔡英文分析，考量台湾疫苗采购状况及民意压力高涨，蔡英文同意“开绿灯”。但政府持续原地打转，总统府高层私下向郭台铭暗示确实有股力量从中作梗，郭才发出八点声明向蔡政府摊牌。

郭台铭先前指控“民进党派系有不同意见”，该报道指“不同意见”背后的“始作俑者”为副总统赖清德系统及行政院长苏贞昌系统人马。总统府发言人张惇涵回应说，相关内容从未向总统府求证，充满臆测且严重不实，总统府表达严正抗议，并要求更正。

中央社引述总统府说法，强调政府只有“拼”、没有“卡”，此事经台德双方政府、两大企业倾全力才能突破，有没有大陆的政治力干扰不言可喻，而美、日“即刻救援”产生极大压力，最后让大陆转向“不卡台湾”。

尽管郭台铭指洽购过程大陆不曾干涉，但绿媒仍大肆宣传疫苗采购成功是在美国和德国的协助下，才摆脱大陆的政治干扰。

路透社昨天报道，上海复星在谈判时曾提出一份合约范本，希望取得台湾接种者的医疗记录，但遭到拒绝。

与郭台铭交好的中广董事长赵少康在面簿表示，从郭台铭宣布捐赠疫苗起，绿营侧翼群起围攻，酸言酸语不断，深怕郭台铭成功买进疫苗证明政府有多无能。此时，只见行政院与蔡英文忙着收割郭台铭的成就与光环，大言不惭的态度令人叹为观止。

赵少康还说，鸿海与台积电好不容易买到BNT疫苗，蔡政府又在意识形态作祟下，要为台湾量身赶制“没有复必泰”标签的包装，拖延四个星期才能到货。每剂疫苗成本也因此增加，是标准的劳民伤财。

指挥中心指挥官陈时中反驳说，贴标签是最不花时间的事，也不会影响疫苗制造和进货的时间。