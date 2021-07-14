孙晓雅抵台 接任郦英杰成为美驻台北办事处处长

美国在台协会（AIT）候任台北办事处处长孙晓雅前天抵达台湾，将在现任处长郦英杰本月中离台后接任，成为首位女处长。

综合中央社和《联合报》报道，孙晓雅（Sandra Oudkirk）搭乘美国联合航空班机，于前天傍晚6时36分抵达桃园机场，台湾外交部官员和美国在台协会工作人员在空桥门口迎接。孙晓雅戴着印有“HELLO TAIWAN”（台湾你好）彩色字样的口罩，在机场接受采检后坐车离开机场。