台海局势 孙晓雅抵台 接任郦英杰成为美驻台北办事处处长 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月14日 5:00 AM 孙晓雅（左）曾在2019年9月以美国国务院副助理国务卿的身份，在台北与台湾外长吴钊燮（右）为台美联办的“太平洋对话”主持开幕式。（档案照） 字体大小: 小 中 大 美国在台协会（AIT）候任台北办事处处长孙晓雅前天抵达台湾，将在现任处长郦英杰本月中离台后接任，成为首位女处长。综合中央社和《联合报》报道，孙晓雅（Sandra Oudkirk）搭乘美国联合航空班机，于前天傍晚6时36分抵达桃园机场，台湾外交部官员和美国在台协会工作人员在空桥门口迎接。孙晓雅戴着印有“HELLO TAIWAN”（台湾你好）彩色字样的口罩，在机场接受采检后坐车离开机场。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孙晓雅 美驻台北办事处 苏宁陷财务困境 董事长张近东辞职 传字节跳动定期与监管层会面 以满足政府对上市数据安全要求