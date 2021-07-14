薄熙来“大管家”徐鸣落马 或牵涉其他案件

中共原政治局委员、重庆市原市委书记薄熙来的“大管家”徐鸣昨天落马，成为今年以来第15名落马的中管（中共中央组织部管理）干部。

今年63岁的徐鸣已经退休三年多，他早年在原国家经委、原国家计委、原国务院经贸办、原国务院经贸委及商务部工作，曾任商务部市场体系建设司副司长。薄熙来2004年出任商务部长后，徐鸣被提拔为商务部市场体系建设司司长、政策研究室主任等职。

2007年11月中共十七大后，薄熙来出任政治局委员、重庆市委书记。2008年4月，徐鸣被薄熙来调往重庆担任市委副秘书长、研究室主任。2010年，徐鸣升任中共重庆市委常委、秘书长，成为薄熙来的“大管家”。

2011年12月，徐鸣以中共重庆市委常委身份，担任重庆两江新区党工委书记、管委会主任。2012年薄熙来案发后，徐鸣被撤销重庆市委常委职务，但仍担任两江新区党工委书记、管委会主任。2013年，徐鸣被调回北京担任国家粮食局副局长，这是一个正局级岗位，但官方保留了徐鸣的“副部长待遇”。

2018年1月，徐鸣到龄退休。外界以为徐鸣终于平安落地，不料中纪委官网昨天宣布他涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

有关人士分析，官方指徐鸣涉嫌严重违法违纪，意味着他可能难逃牢狱之灾。但薄熙来案件早已完结，徐鸣也已退休三年，如果和薄熙来案件有关，官方不会等到现在才去调查徐鸣。因此，这次徐鸣落马与薄熙来案未必有直接关系，更有可能牵涉到其他案件。

2012年3月，中共中央宣布薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务。同年4月，中纪委宣布对薄熙来立案调查。2013年9月，山东省济南市中级人民法院对薄熙来以受贿罪、贪污罪、滥用职权罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。

中管干部大多数为副部级以上高官。除徐鸣外，今年还有14名中管干部被查。他们是：中国政法大学原副校长于志刚，辽宁省政协原副主席李文喜，甘肃省委常委、常务副省长宋亮，原中国国电集团公司副总经理谢长军，贵州省政协原主席王富玉，山东省人大常委会原副主任张新起，原中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波，中国兵器工业集团有限公司原董事长尹家绪，山西省副省长、省公安厅厅长刘新云，江西省政协副主席肖毅，中纪委原派驻国家烟草专卖局纪检组组长潘家华等。