北京学者对“外宣内宣化”感担忧 警惕“讲好中国故事”被互联网情绪裹挟

学者指出，中国正形成一个奇怪的“外宣内宣化”现象。这个现象造成了宣传对象混乱，例如中国外交官的发言，或是专家、学者讲的中国故事，很难区分到底是说给国外受众听，还是说给国内受众听。这就出现投了很多钱去办对外宣传，但最后只在国内产生效果。

中国官方提出加强国际传播能力之际，北京学者对“外宣内宣化”趋势提出担忧，警惕“讲好中国故事”的努力可能被互联网民粹情绪所裹挟。

全球化智库（CCG）特邀研究员储殷昨天（7月14日）在该智库举办的“中国新叙事”研讨会上指出，随着民族自信心提升和宣传方式改变，中国正形成一个奇怪的“外宣内宣化”现象。这个现象造成了宣传对象混乱，例如中国外交官的发言，或是专家、学者讲的中国故事，很难区分到底是说给国外受众听，还是说给国内受众听。

储殷也是国际关系学院教授。他指出，对内和对外应有两套不同的叙事技术标准；但外宣内宣化后，两套标准变成了一套标准，出现“用内宣标准要求外宣，或在外宣传播过程中，内宣的技术标准成为主打力量”的情况。他说：“这就出现投了很多钱去办对外宣传，但对外宣传最后只在国内产生积极效果。”

此外，储殷认为，中国“外宣内宣化”的趋势与互联网、自媒体发展相结合，更形成了外宣民粹化趋势，而一些专家、外交人员为迎合这些情绪降低专业标准，“讲好中国故事”最终会被国内互联网的情绪所裹挟。

中国与美国、澳大利亚、英国等西方国家近年来关系恶化，在贸易、科技、媒体、香港与新疆人权、冠病溯源等问题上矛盾不断加深。中国外交官以强烈的措辞回击外界指责，捍卫中国的立场，但咄咄逼人的姿态也被贴上“战狼外交”的标签。“战狼外交”在中国国内得到民众广泛支持，却对中国在海外的形象产生负面影响。

中共政治局5月31日举行以“加强国际传播能力建设”为主题的集体学习，中共总书记习近平在主持学习时提出，要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。这次集体学习引发国际舆论关注，被解读为中国希望扭转“战狼”形象。

储殷认为，中国并非不能采取斗争的姿态，但真正需要去说服的不是战斗的对象，而是第三方，就如一场激烈的辩论比赛，从来都不是要驳倒对手，而是要通过辩论向听众、评委展现自己对问题的理解。他说，任何唇枪舌剑的战斗环境中，能够争取到的第三方非常少，而“一个崛起中的大国，吃相和姿态是非常重要的”。

“压制真正交流和沟通”

CCG特邀高级研究员、北京语言大学国别与区域研究院研究员寿慧生在同一场研讨会上，也对当前中国的大外宣策略提出质疑。

他指出，目前大外宣笼罩着中国的对外沟通，但外宣并不等于沟通。他说：“宣传是让别人去听我说什么，但沟通不是一定要说服别人，这是完全不同的概念。”

寿慧生认为，大外宣导致的是把自身的意愿、委屈强加给别人，这种思维模式下难以实现真正的共情和真正的国际传播与交流。他说：“这是一个体制的问题，大外宣导致了一种行政主导的自上而下模式，把外宣内宣化，实际上压制了真正的交流和沟通。”

（记者是《联合早报》北京特派员）