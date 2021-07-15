鸿海成功洽购疫苗救急 绿营担忧郭台铭成来届大选威胁

台湾总统蔡英文在面簿感谢台积电创办人张忠谋担任今年度亚太经合会议领袖代表，有人在底下留言“感谢郭董及张董和慈济任何为台湾无私奉献的善心人士，此感谢不包含你这个政府”、“拉台积电打压鸿海的势头，是怕2024郭董出来选民进党会大败吗？这种时候还在政治考量！”

继台湾政府“收割”鸿海和台积电洽购疫苗之功后，绿营担心鸿海创办人郭台铭可能成为2024年大选威胁而有些小动作，《TIME》（时代杂志）更报道鸿海和台积电是“被征召”买疫苗。总统府发言人张惇涵昨晚表示，鸿海、台积电是“主动”提出申请购买疫苗捐赠案，无庸置疑。

台湾采购疫苗不足，目前700万剂疫苗主要是美国和日本捐赠，台湾政府以各种方式宣传、感谢美日协助，但对鸿海、台积电各自洽购500万剂BNT疫苗，则强调是在政府协助下共同合作完成，让很多民众看不下去，网友自行制作面簿大头贴特效框发起感谢鸿海和台积电行动。

总统蔡英文在面簿感谢台积电创办人张忠谋担任今年度亚太经合会议（APEC）领袖代表，有人在底下留言“感谢郭董及张董和慈济任何为台湾无私奉献的善心人士，此感谢不包含你这个政府”、“拉台积电打压鸿海的势头，是怕2024郭董出来选民进党会大败吗？这种时候还在政治考量！”

《TIME》还以〈Taiwan Recruits TSMC, Foxconn to Secure BioNTech Vaccines〉为题，报道台积电与鸿海购买BNT疫苗一事，这个“Recruits”（征召）被蓝营大力抨击政府采购疫苗不力，大外宣一流。

据悉，一直“忍辱负重”的郭台铭大为不快。郭从5月23日宣布要捐赠疫苗，6月1日送件，政府不闻不问，还不断酸言酸语，向来霸道的郭台铭为了救人都忍了下来，未料最后竟成了“被征召”买疫苗。

张惇涵昨晚澄清鸿海、台积电分别于6月1日、6月10日“主动”提出申请购买疫苗捐赠案，检视相关外媒于6月18日刊载内容，是报道蔡英文6月18日于总统府邀集郭台铭、台积电董事长刘德音会见，共同商议疫苗购买事宜。对于外媒使用的标题，总统府没有评论。

前国策顾问黄越绥在面簿发文表示，郭台铭此举可先取得2024年国民党总统候选人最高民调，民进党恐怕得面对继续执政的严峻考验。她并指责当时陪郭台铭去见蔡英文的永龄基金会执行长刘宥彤穿着丅恤和牛仔裤不合礼仪，暗指其“仗势凌人”。刘宥彤随后道歉。

但大批网友在黄越绥面簿留言，指责黄吹毛求疵拿衣服作文章，并找出政务委员唐凤与蔡英文会面穿着牛仔外套和陈时中见蔡英文脱鞋的照片，回应呛其双重标准。

蓝营质疑“剂次人口比”计算全人口疫苗覆盖率

另外，指挥中心前天宣布，未来将采用“剂次人口比”来计算全人口的疫苗覆盖率。所谓“剂次人口比”是将第一剂、第二剂的接种数字加总后除以全台人口数，所得出的百分比当作整体疫苗的覆盖率。

卫生福利部前疾病管制局（疾管署前身）长苏益仁便质疑，全世界没有人这样算，两者会分开计算。蓝营也质疑改变计算方式，是为了达到蔡英文7月底拼25％接种率的目标。

陈时中昨天解释，包括美国疾病控制和预防中心、英国牛津大学等都使用“剂次人口比”。他否认是蔡英文要求，而是数字跟国际相比会比较清楚。

在野的国民党主席江启臣昨天要求政府比照鸿海、台积电模式，让该党执政的南投等四县市申请购买500万剂BNT疫苗。但陈时中说，在鸿海、台积电和慈济1500万剂疫苗采购后总量已够，政府已在进行明后年的疫苗采购作业。