美军机赴台疑递交物件给AIT 中国大陆警告勿擅闯领空

（台北／北京综合讯）一架美军C-146A“猎狼犬”战术运输机昨早飞抵台湾台北松山机场并短暂停留。中国大陆国防部对此表示严重关切，警告说任何外国舰机擅闯中国领空都将引发严重后果。

这是美国军机在不到两个月内第二度降落台湾。三名美国参议员6月6日曾搭乘美军C-17运输机飞赴台北，引起外界关注。

据《联合报》引述“台湾西南空域”面簿专页信息报道，上述军机从美军日本冲绳基地起飞，昨早9时30分降落松山机场，在疑似递交物件后，于早上10时许飞离。由于有民航后勤预先通报，有不少航空迷在场外守候拍摄。

消息人士透露，美军机赴台是要为昨天正式上任的美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）运送交接使用的物品。苹果新闻网引述消息称，专机将专人携带的“包裹”送交AIT的专人。

这是台美之间“近几年来”首度以专人、专机方式，运交所谓的“外交邮件”。

台湾空军司令部声称，事前并不知道美军机赴台事宜，在地的空军松山指挥部与空军司令部都未与该机接触。台湾外交部和AIT也没有进一步评论此事。

根据美国空军官网，C-146A除可当成行政专机使用外，也能为特种作战部队提供小型团队和货物运输行动，最多可搭载27名乘客或2721公斤货物。

中国大陆国防部新闻发言人吴谦昨天在北京回应说：“台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。任何外军飞机降落我领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机闯我领空的行为，都将引发严重后果。”“我们正告美方切勿玩火，立即停止冒险挑衅行径。”