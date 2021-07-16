鸿海和台积电洽购过程传当局反对用“台湾地区” 台政府称买疫苗也要顾及“国家”利益和尊严

鸿海和台积电各自洽购500万剂德国BioNTech（简称BNT）疫苗底定后，传出台湾政府在过程中反对使用“台湾地区”四字等政治考量，使谈判差点破局。行政院政务委员兼发言人罗秉成昨天强调，买疫苗也要顾及“国家”利益，包括“国家”尊严和地位，台湾最后都守住了。

继中广董事长赵少康斥责政府非得要“没有复必泰”标签包装，拖延BNT到货时程后，与鸿海关系密切的民众党立委高虹安也在政论节目爆料，指鸿海和台积电的法务代表在谈约时，都是用“Taiwan ROC”的名义去签约，未料在签约前，罗秉成对上海复星去证交所公告的内容中有“台湾地区”这四个字觉得“这样不行”。