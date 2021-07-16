台海局势 鸿海和台积电洽购过程传当局反对用“台湾地区” 台政府称买疫苗也要顾及“国家”利益和尊严 订户 来自 / 联合早报 文 / 庄慧良 发布 / 2021年7月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 鸿海和台积电各自洽购500万剂德国BioNTech（简称BNT）疫苗底定后，传出台湾政府在过程中反对使用“台湾地区”四字等政治考量，使谈判差点破局。行政院政务委员兼发言人罗秉成昨天强调，买疫苗也要顾及“国家”利益，包括“国家”尊严和地位，台湾最后都守住了。继中广董事长赵少康斥责政府非得要“没有复必泰”标签包装，拖延BNT到货时程后，与鸿海关系密切的民众党立委高虹安也在政论节目爆料，指鸿海和台积电的法务代表在谈约时，都是用“Taiwan ROC”的名义去签约，未料在签约前，罗秉成对上海复星去证交所公告的内容中有“台湾地区”这四个字觉得“这样不行”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 台湾 德国 鸿海 谈判 台积电 冠状病毒19 林郑：土地房屋供应 是余下任期施政重点 相机发烧友