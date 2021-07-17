港澳办主任夏宝龙提出 港“管治者”须具五条件

受访学者指出，当前中美两国斗争激烈，故北京继续对港采取强硬政策，估计下一届特首也会是强硬派。

中国政府继推出《香港国安法》和修改香港选举制度、以确保“爱国者治港”后，昨天（7月16日）进一步阐述未来治港新思路，并首次对“管治者”提出五大条件，包括要敢于斗争、善于破解香港各种矛盾和问题。

有受访学者指出，当前中美两国斗争激烈，故北京继续对港采取强硬政策，估计下一届特首也会是强硬派。

为了纪念中国政府去年6月实施《香港国安法》，全国港澳研究会昨天在北京、香港和澳门三地举行网上连线专题研讨会。国务院港澳事务办公室主任夏宝龙出席并发表讲话，港澳办过后公布他的讲话文稿。

夏宝龙在会上形容，《香港国安法》从根本上堵住了香港维护国家安全制度方面的漏洞，斩断了内外敌对势力危害国家安全的“黑手”，有力维护了宪法和基本法确立的香港特区宪制秩序。

展望未来，他表示进入特区管治架构的人都必须是爱国爱港者，绝不容许任何一个反中乱港分子通过任何途径和方式混进去，变成管治者。这是一条铁的底线，同样适用于澳门特区。

他说：“为此，香港特别行政区要坚决落实新选举制度有关规定，发挥好选举委员会的整体作用和资格审查委员会的把关作用，严格把好有关提名关和资格审查关，并做到全流程监督审查，堵住任何可能出现的漏洞。”

夏宝龙强调，要确保选出管治能力强的坚定爱国者管治者，不仅要爱国爱港，还要德才兼备、有管治才干。

他对香港“管治者”提出五大条件，包括要立场坚定，全面准确贯彻“一国两制”方针；善于破解香港的矛盾和问题，勇担当、敢碰硬；逢山能开路，遇水能架桥；有效破解住房、就业、医疗等突出问题；善于为民众办实事，要急市民所急解市民之所困，贴基层及接地气；善于团结方方面面的力量，打破门户之见；以及善于履职尽责，做有责任心的爱国者。

他最后对欧美放话，指他们对中国作毫无意义的制裁，只会激起中方的愤怒及蔑视，“只能不断敲响你们在香港的代理人——反中乱港分子的末日丧钟，只能是搬起石头重重地砸在你们自己的脚上。”

香港特首林郑月娥昨天出席研讨会后透露，特区政府未来有五方面的工作，深化实施《香港国安法》，包括推动全社会认识国家安全的教育工作，处理好涉嫌违反国安法案件，加强主导和督促学校、大学、传媒及社交媒体，防止有危害国家安全的情况，做好选委会、立法会及行政长官等三场选举，和完善有关维护国家安全的法例，包括基本法23条的筹备工作。

另外，美国政府昨天向企业发出公告，警告在香港运营和活动存在风险，指中国加大对香港的控制，为“一国两制”划上句号，但没有下令企业要缩减投资或离开香港。

公告由美国国务院、商务部和国土安全部发出，提醒在香港的美国企业，受到《香港国安法》等香港法律的约束，面临没有合理理由的电子监控，以及将公司和客户数据交给当局的风险。企业应该意识到与受制裁个人或实体接触的潜在后果，并警告可能因遵守美国和其他国际制裁而面临中国报复。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，美国总统拜登上台后，中美关系持续紧张，香港作为中国最前沿的国际城市，北京未来只会进一步加强对香港的管控。

他说：“之前有传闻指香港民主派可以入闸参选立法会选举，但从目前来看，北京大大提高了入闸条件，最终能参选的民主派人士可能廖廖可数。”

陈伟强还表示，夏宝龙昨天在讲话中有两次特别提到要解决香港房屋问题，相信下任香港特首工作的重中之重，是解决楼市问题。