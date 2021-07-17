香港政情 康城影展放映港反修例纪录片 外界认为此举可能激怒北京 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月17日 5:00 AM 康城影展周五临时放映了讲述反修例抗争的纪录片《时代革命》。图为纪录片海报。（取自康城影展官网） 字体大小: 小 中 大 康城影展周五（16日）临时放映了关于香港反修例运动的纪录片《时代革命》（Revolution of Our Times），外界认为此举有可能激怒北京。综合路透社、法新社等报道，康城影展闭幕前夕，主办方突然宣布“特别放映”香港导演周冠威的反修例纪录片。消息称，主办方本周三曾将此项安排告知媒体，并邀10名记者优先观看，同时要求他们在周四下午前保密。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 康城影展 《时代革命》 2019年香港反修例运动 中国卫健委：疫苗接种应遵循 “知情、同意、自愿” 原则 港大研究：接种两剂复必泰疫苗 平均抗体水平比科兴高约九倍