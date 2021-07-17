持续推动高层人事大调整 李明清出任重庆市委秘书长

《重庆日报》报道，中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔前天以普通党员身份，参加市委办公厅秘书一处的党支部党史学习教育专题组织生活会；李明清则以市委常委、秘书长、办公厅主任身份参加该活动，透露出他已接替王赋，履新陈敏尔“大秘”的消息。

重庆副市长李明清本周履新，成为中共重庆市委最年轻常委后，前天（7月15日）再以重庆市委秘书长、办公厅主任新身份在公开场合亮相。

这显示他已接替常务副市长王赋，出任市委书记“大秘”一职，意味着重庆市委持续推动今年以来开启的一波高层人事大调整。

据《重庆日报》昨天报道，中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔前天以普通党员身份，参加市委办公厅秘书一处的党支部党史学习教育专题组织生活会；李明清则以市委常委、秘书长、办公厅主任身份参加该活动，透露出他已接替王赋，履新陈敏尔“大秘”的消息。

《重庆日报》周一已发布消息，指经中共中央批准，李明清任重庆市委常委。重庆市委常委班子的本地官员人数由此增至三人，目前已满13人，“65后”的李明清是当中最年轻者。常委班子中另两名重庆人是政法委书记刘强，以及两江新区党工委书记段成刚。

重庆市委高层今年1月以来持续展开人事洗牌，市委副书记、警备区政委（“戎装常委”）、常务副市长、市委秘书长、先后出现调整，现分别由吴存荣、高步明、王赋、李明清担任。

56岁的李明清是重庆江津人，长期在渝任职，曾任重庆市委组织部副部长、万盛经开区党工委书记、綦江区委副书记、南川区委书记等职务。据《新京报》微信公众号“政事儿”昨天报道，他2018年3月卸任南川区委书记时，中共党组织肯定他带领区委一班人统筹做好稳增长、促改革、防风险等各项工作，全区经济发展稳中有进，城乡面貌呈现新形象，民生改善取得新成绩，中共党建和各方面工作取得新进步。

李明清2018年1月出任重庆副市长至今，主管民政、农业农村、水利、三峡水库管理、三峡库区经济社会发展、三峡库区水环境保护和地质灾害防治、扶贫开发等工作。

至于李明清的前任王赋，2018年1月从山西跨省担任重庆市委常委、秘书长、办公厅主任等职务，今年3月底兼任重庆常务副市长。当时舆论根据惯例，已纷纷猜测王赋可能即将卸任市委秘书长、办公厅主任。

工作能力受陈敏尔和市委常委班子赏识

重庆一名不愿具名的观察人士告诉《联合早报》，李明清被提拔为重庆市委秘书长，意味着他的工作能力受到陈敏尔和市委常委班子的赏识、信任。市委也正进一步推进领导班子换血更新。

该名人士分析，李清明在副市长任上负责三峡灾害防治及扶贫等，尽管角色不显眼，但其实工作相当繁杂也最容易出大问题，此次晋升有奖励他的意义。“对最艰苦的工作，我们（重庆）历来有一个相当于奖励和鼓励（的安排）。很多干部如果到了三峡一带任职，会更容易被提拔。”

市委秘书长换人，是否意味市委书记可能出现变动？上述人士预期，基于形势发展，这种可能性随时存在。“很多领导在晋升前，都会把大秘安排得很好。”