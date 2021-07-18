港大学生会哀悼刺警案嫌犯 林郑：大学生不是小朋友 要对自己有要求

（香港综合讯）针对香港大学学生会此前哀悼刺警案嫌犯一事，香港特首林郑月娥昨天（7月17日）批评，大学生不是小朋友，进入香港最高学府要对自己有要求。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》等报道，港大学生会评议会上周三（7日）通过动议，对7月1日刺警案疑凶梁健辉之死表示“深切哀悼”，更称“感激他为香港作出的牺牲”。

香港教育局及保安局先后点名批评及谴责评议会，港大校委会主席李国章也批评该动议“不道德”及“不能接受”，并称欢迎国安部门跟进，同时考虑将涉事学生会成员“踢出校”。

港大学生会9日召开记者会，表示意识到事件严重性，撤回哀悼动议并致歉，全体干事、评议会请辞，并承诺日后会谨言慎行。

学生会道歉辞职能否不追究 林郑：由执法检控部门决定

港大13日发表声明说，不再承认港大学生会作为独立注册社团在校内的角色，同时将按大学程序严肃调查学生会评议会事件。

针对学生会道歉辞职是否能不被追究，林郑昨天说，大学生不是小朋友，不可以在今日做出一些行为，隔日就收回，这并非大学生应有的表现。至于是否要追究，将由执法、检控部门去决定。

大批港警国安处警员前天到港大学生会搜证。林郑称自己没指示警方办事，并称针对刺警案，社会应该只有一个反应，就是共同谴责。

港大已要求学生会在21日前迁离学生会综合大楼，并要求希望继续使用大楼的协会向校舍事务委员会登记。

目前，香港多所高校已与学生会“割席”。香港大学、香港理工大学、香港城市大学、香港中文大学与岭南大学先后宣布停止代学生会收取会费。

分析认为，这等同于将学生会“连根拔起”。学生会在香港是脱离大学管治的独立学生组织，但在具体的学生事务处理上，一般都由校方为学生会提供会址、代收会费等。

香港警方去年6月公布，在反修例运动中被捕的9216人，有3725名学生，占总数的40.4%。