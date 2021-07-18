唐雪梅：地震虽夺走半条腿 却赋予更高价值平台与生活方式

（上海综合讯）亲历2008年汶川大地震的中国坐式排球女将唐雪梅，即将征战东京残疾人奥林匹克运动会，她日前受访时说，地震虽夺走她的半条腿，却也赋予她更高价值的平台与生活方式，她认为自己其实很幸运。

综合法新社与国际残奥会官网报道，唐雪梅忆述2008年5月12日下午，14岁的她在学校宿舍里突然感到整座大楼摇晃，她没跑几步地板就“消失了”，她一脚踩空，身体往下坠。

回过神来，唐雪梅周围已一片漆黑，左腿被压住，右腿悬在空中，头顶被罩上一个盆子，而倒塌的断壁残垣刚好在她头上架出一个空间。

她坚持了28个小时才获救，“当时脑子里只有爸妈，想到他们就觉得不能死，必须活着”。

唐雪梅的左小腿因被压太久须截肢，但父母犹豫不决，“我很清楚在下面待了28个小时出来后，那种渴望活着的程度……我就跟他们说，你们不签这个字，我来签，因为我就想活着”。

7.9级的汶川地震导致近7万人遇难，不少是像唐雪梅这样的学生。虽然幸存，她也一度对未来感到迷茫。

一次到上海参加活动时，从小热爱体育的唐雪梅偶然接触到坐式排球，让她感触最深的是球场上队员们的笑容。她于是全身心投入训练，一年后就进入国家队，并在2010年参加世锦赛，又在2012年赴伦敦参加人生首次残奥会比赛并夺得金牌。

唐雪梅说：“其实是很幸运，人家说‘大难不死必有后福’，对我来说，是换了一个生活方式，换了一个平台，而这个平台给我的价值更高。如果不经历那场地震，我有时跟爸爸妈妈聊天也会说，我可能二十三四岁就结婚生子，就这样子了。”

唐雪梅和队友们目前正加紧训练，目标是在东京残奥会把2016年在里约丢失的冠军夺回。

她坚信残疾运动员不比别人差，“即使我们有这样不幸的经历，我们仍会微笑面对，更加努力和勇敢地追求我们的梦想”。