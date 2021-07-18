中国发现首起人类感染猴B病毒病例 男兽医染病后不治

中国发现首起人类感染猴子的B疱疹病毒病例，患者为北京一名53岁男兽医，已于5月27日死亡。该病例的发现意味着猴B病毒或对灵长类动物兽医、动物护理人员或实验室研究人员构成潜在的人畜共患威胁。

据人民日报社旗下《健康时报》客户端引述前天的《中国疾病预防控制中心周报（英文）》报道，患者生前在北京一家专门从事非人灵长类动物繁殖和实验研究的机构工作，今年3月4日和6日解剖了两只死猴子，一个月后出现恶心和呕吐症状，随后发烧并出现神经系统方面的症状。他曾在几家医院就诊，最终还是不治。