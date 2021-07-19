对美军机再度降落台湾发出警告？ 解放军在台海周边海域展开军事训练

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河受访时指出，解放军大规模的军事演练相信早有准备，但在这个时间点进行，也可被解读为对美国加强与台湾军事安全联系的反应。

美国军机上周再度降落台湾后，中国大陆解放军昨天起在多个海域，展开为期约两个星期的军事训练，对美台频密互动发出警告，显示北京对华盛顿在台湾问题上的常态化挑衅不甘示弱。

据中国大陆海事局网站的航行警告，浙江台州头门港码头附近海域昨天（7月18日）起至8月3日开展军事训练，禁止驶入；渤海海峡黄海北部，也从昨天起至8月1日执行军事任务，禁止驶入。

此外，海事局航行警告也称，本月16日至21日在东海特定海域进行实际使用武器训练，禁止船舶驶入。经纬度显示，这片军演区域在浙江岸外，位于台湾海峡北部入口处。《星岛日报》称，该水域距离台湾最近不到300公里。

上述三项航行警告，均在本月16日发布。此前一天，一架美军C-146A“猎狼犬”专机从美军日本冲绳基地起飞，降落台北松山机场并短暂停留37分钟。

中国大陆国防部当天严正警告，“美方切勿玩火、立即停止冒险挑衅行径”。发言人吴谦称：“台湾是中国领土神圣不可分割的一部分。任何外军飞机降落我领土都必须经中华人民共和国政府许可，任何外国舰机擅闯我领空的行为，都将引发严重后果。”

解放军或需把预案化为行动？

另据“央视军事”本月16日和前天在微博发布的消息，解放军攻台主力第73集团军，近期也在闽南海域展开两栖装甲部队实战演练，演练内容包括远距离渡航、海上射击、火力打击、抢滩登陆等。

解放军在台海周边以半包围形式展开一系列军事动作，被视为是对近期美国军机连续降落台湾的回应。不到两个月内，美国军机已两次降落台湾。早前在6月6日，三名美国参议员搭乘美军C-17运输机飞赴台北。

中国大陆军事评论员宋忠平接受《联合早报》采访时判断，美国军机连续抵台，显示华盛顿在台湾问题上对北京的“挑衅常态化”。他说：“大陆也在做积极准备，如果挑衅危及国家安全、触犯反分裂国家法，大陆只能一劳永逸地来解决台湾问题。”

针对近期的演习，宋忠平指出，解放军在各海域的军事演练已常态化且都是既定科目，美国军机降落台湾是突发事件，“演练恰恰是为应对所有突发事件在内的对台军事斗争做准备”。

他也说：“如果台湾当局挑衅中国大陆或域外势力干预中国内部事务，导致台海发生不测，解放军就需要把这些作战预案转化为作战行动。”

中国人民大学国际关系学院副教授成晓河受访时指出，解放军大规模的军事演练相信早有准备，但在这个时间点进行，也可被解读为对美国加强与台湾军事安全联系的反应。

据台湾媒体报道，美国军机本月16日抵台，是为当天上任的美国在台协会处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）运送交接物品，这是台美近几年来首度以专人、专机方式，运交“外交邮件”。

台湾国际法学会副秘书长林廷辉在一档时事节目中分析，美国此举外交意义大于军事意义。

眼下华盛顿与北京正为领导人会面展开台面下的外交运作与博弈。分析认为，美国近期打台湾牌和香港牌都是为了迫使北京妥协，以为谈判争取更多筹码。美国财政部16日宣布，制裁香港中联办七名副主任，并首度向在港美企和投资者发出商业警告。

成晓河说：“这是美国历来常用的手法，跟你谈的时候，同时也对你打和压。”

早前有消息指，昨天起访问日本、韩国和蒙古的美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman），也会在下周前往天津，为中美更高层级会面铺路。但因北京拒绝安排她与中国副外长乐玉成会面，谢尔曼的访华安排充满变数。

（记者是《联合早报》北京特派员）