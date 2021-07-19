台国防部智库吁建立 反制大陆小型无人机能力

（台北中央电）台湾国防部智库指出，中国大陆厂商称霸全球小型无人机的商业市场，可预期台湾军队一旦遭遇地面武装冲突时，不可避免将面对无人机威胁。因此西方国家建构反制小型无人机相关能力的发展，值得台湾注意。

台湾国防安全研究院发布最新一期《国防安全即时评析》，中共政军与作战概念研究所助理研究员许智翔，以《遥控武器站整合反无人机能力之发展值得台湾注意》为题，撰文分析小型无人机对台湾国防安全的威胁。

许智翔表示，无人机扩散迅速，其威胁成为未来战场上必须面对的关键问题。近年在战场上，除大型武装无人机在外高加索及利比亚战事的活跃外，小型无人机乃至于自杀无人机所造成的威胁，同样大幅增加。

他指出，小型战术无人机尽管操作高度相对较低、速度较慢，但也意味较不容易被发现，难以用现行高性能整合防空反飞弹系统加以对抗。

同时，小型战术无人机能以低廉成本提供高效监侦能力，除可能运用感测装备协助精准导引武器，也可能用以发动行电子战，甚至自杀攻击，就如同以色列“Harop”自杀无人机。

从长远角度来看，小型无人机的战场威胁，将随技术进步增加双方战力差距。

另外，商用小型无人机的大量扩散，已在中东武装冲突中显示类似产品的作战潜力，也显示威胁将不仅来自国家级的对手。

因此，而对较难侦测与即时发现的小型无人机，将成为西方地面部队在重建野战防空能力时的重点。

许智翔表示，由于中国大陆厂商在小型无人机方面仍称霸全球商业市场，可以预期台军一旦遭遇地面武装冲突时，不可避免将面对此种威胁。近期西方国家有关反制小型无人机能力的建构发展，因此值得台湾注意。