港人赶在午夜钟响前 排队登机飞英国

（香港综合讯）近一星期以来每天都有不少人搭机离开香港到英国去，主要原因是允许香港人在获批英国国民（海外）护照（BNO）签证前入境英国的过渡准许证安排（Leave Outside the Rules，简称LOTR），将在今天期满。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港昨天（7月18日）下午有三个航班飞往伦敦，但早上10时30分就有大批民众排队办理登机手续，目测有超过500人，当中包括送机的亲友。

报道也称，离境大堂前全是合照人群，有不少人送别亲友时不禁哭泣。

允许香港人在获批BNO签证前入境英国的过渡准许证安排将在今天期满，近一周以来每天都有不少人搭机离港赴英。图为昨天的香港国际机场出发大厅。（法新社）

一名冼姓女士说，她一家五口早已申请BNO签证，但不知何时获批，“已经在英国买楼了”。她还说，自己在香港土生土长，实在不舍得离开，但看到目前香港的局势，于是下定决心离开。

英国在去年《香港国安法》生效后，宣布为持BNO护照的港人提供移民入籍途径，今年1月31日起可开始申请。随后，又批准未获取签证的人士以LOTR形式入境，居留期限为六个月，期间可以随时申请签证和等候获批。

根据英国最新指引，港人于7月19日晚上11时59分前，可以LOTR形式入境。其后若想移居英国，须先获批BNO签证，否则将不准入境。

英民调：过半港人计划移英

另一方面，英国协助港人项目“UKHK”6月起在网上做问卷调查，截至6月21日访问了1012人。受访者中，53.5%仍在香港并计划移英，当中52.1%今年内成行。

很多民众昨天到机场送别亲友。图为一名女子为向她挥手告别的朋友拍照。（法新社）

调查发现，移英者中63.5%受访者与孩子一同赴英，当中近六成孩子是小学生；13.2%的人与年长父母同行，长者平均年龄是68.8岁。

调查也显示，逾八成受访者教育程度为大专、学士或以上；七成受访者的家庭资产有10万英镑（约18.7万新元）或以上。就业方面，55.7%的人未开始求职，42.5%受访者有意到英国创业，当中74.4%介于30岁至49岁。

UKHK创办人康迪亚说，不少长者到英国定居后出现不适应状况，不愿意走出社区，甚至不愿离开家庭以外地方。他表示，对英国人来说，“三代同堂”是较少出现的情况，希望政府、教会等能帮助香港长者进一步适应新环境。