中国政情 特稿：二度获中央督导组表扬 重庆肃清流毒行动或到收官阶段 订户 来自 / 联合早报 文 / 王纬温 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 重庆市委书记陈敏尔表示，中央督导组充分肯定重庆政法队伍教育整顿取得的阶段性明显成效。重庆要持续营造安全稳定的社会环境，同时进一步把中央督导反馈的问题整改到位整治彻底。（互联网） 字体大小: 小 中 大 观察人士说，重庆今年内二度获表扬比较罕见。中央督导组在最新反馈中对“流毒”的表述，不再以“薄王孙邓”等落马高官名字冠名，预示着重庆可能将翻过历史一页。重庆市委书记陈敏尔启动四年的“肃毒行动”也可能进入收官阶段，政治生态整治可能迈向常态化。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中共重庆市委书记陈敏尔 薄熙来 王立军 孙政才 邓恢林 政法队伍教育整顿 中共反腐 两个维护 中共中央派出机构 胡明朗 薄王流毒 中国日用电量刷新纪录 比去年最高值增长逾10% 三名中国人在马里被绑架