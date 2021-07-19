特稿：二度获中央督导组表扬 重庆肃清流毒行动或到收官阶段

观察人士说，重庆今年内二度获表扬比较罕见。中央督导组在最新反馈中对“流毒”的表述，不再以“薄王孙邓”等落马高官名字冠名，预示着重庆可能将翻过历史一页。重庆市委书记陈敏尔启动四年的“肃毒行动”也可能进入收官阶段，政治生态整治可能迈向常态化。

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