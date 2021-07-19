中国政情

特稿：二度获中央督导组表扬 重庆肃清流毒行动或到收官阶段

订户

来自 / 联合早报

文 /
王纬温

发布 / 2021年7月19日 5:00 AM

重庆市委书记陈敏尔表示，中央督导组充分肯定重庆政法队伍教育整顿取得的阶段性明显成效。重庆要持续营造安全稳定的社会环境，同时进一步把中央督导反馈的问题整改到位整治彻底。（互联网）
重庆市委书记陈敏尔表示，中央督导组充分肯定重庆政法队伍教育整顿取得的阶段性明显成效。重庆要持续营造安全稳定的社会环境，同时进一步把中央督导反馈的问题整改到位整治彻底。（互联网）

字体大小:

观察人士说，重庆今年内二度获表扬比较罕见。中央督导组在最新反馈中对“流毒”的表述，不再以“薄王孙邓”等落马高官名字冠名，预示着重庆可能将翻过历史一页。重庆市委书记陈敏尔启动四年的“肃毒行动”也可能进入收官阶段，政治生态整治可能迈向常态化。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容