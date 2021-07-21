被指“诱奸”“迷奸”事件持续发酵 吴亦凡遭10多品牌解约 官媒呼吁司法介入

顶级流量明星吴亦凡被指“诱奸”“迷奸”女性甚至未成年少女事件这几天持续发酵。吴亦凡已遭10多家品牌方解约，还可能面临巨额违约金赔偿。事件也超出了一般的明星八卦范畴，官媒纷纷下场，呼吁司法介入调查。

吴亦凡今年31岁，10岁时跟随母亲从广州移民到加拿大，2012年作为韩国EXO组合成员正式出道，2014年到中国发展，曾出演冯小刚导演的《老炮儿》、周星驰导演的《西游伏妖篇》和《美人鱼》等电影，是目前中国娱乐圈当红小生，其微博粉丝达5160万。

7月18日，中国传媒大学高职学院学生都美竹通过网络向吴亦凡发出“决战书”，披露吴亦凡“狩猎”女孩的诸多手段和欺骗诱惑未成年少女等细节，要求吴亦凡24小时内召开新闻发布会，宣布退出娱乐圈，离开中国，向受害者们手写道歉信并公开。否则，她将用证据让吴亦凡身败名裂并坐牢。

此前，都美竹曾向媒体揭露吴亦凡经常会以约会恋爱的名义诱导年轻貌美的女性与他见面，并乘这些女性醉酒后与其发生关系。她还多次指控吴亦凡存在“酒局选妃”“诱奸未成年”“转账50万（人民币，10万5544新元）试图构陷女方敲诈勒索”等行为。

7月19日，吴亦凡发微博回应称，自己只在朋友聚会中见过都美竹一次，否认都美竹提到的“灌酒”“没收手机”“迷奸”以及“各种细节”，强调“如果有这类行为，我会自己进监狱”。

随后，吴亦凡工作室发出声明，指都美竹一边受访、编造相关不实信息煽动舆论，“一边联系本工作室，索要巨额款项，作为其删撤并停止发布相关信息的前提条件”。

都美竹指控吴亦凡事件导致韩束、云听、立白、康师傅冰红茶、腾讯视频、王者荣耀、乐堡啤酒、保时捷等10多个吴亦凡代言品牌纷纷宣布解除与吴亦凡的商业合约，吴亦凡可能面临巨额违约金赔偿。

目前，吴亦凡、都美竹双方都称已报警。有法律工作者指出，一旦吴亦凡“诱奸未成年”的罪名坐实，他将面临牢狱之灾。而都美竹如被坐实敲诈勒索，也会被判刑。但也有可能双方都不能证实对方触犯刑法，事件以民事诉讼告终。

中国官方媒体和行业机构也对事件发声。《中国妇女报》前天发文称，私德不修，人生必难行稳致远，这是铁律。静等警方介入厘清，期待真相早日水落石出。法律面前人人平等，流量明星也不例外。

央视网昨天发表评论说，近年来，个别艺人在社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德方面，不但不追求更高的标准，反而屡屡刷新下限，甚至不知耻者，无所不为，嫖娼、酒驾、打人、吸毒等违法悖德行为不一而足，败坏了社会风气，也给一些价值观尚未成熟的青少年造成了恶劣示范。

中国演出行业协会前晚发文说，演艺人员如若触犯法律自有法律严惩；在不触碰法律底线的基础上，如若违背公序良俗并造成恶劣影响，行业自律惩戒也绝不会手软。

中国演出行业协会制定的《演出行业演艺人员从业自律管理办法》已于今年3月开始实施。《办法》对违反从业规范的演艺人员提出了惩戒措施，如进行批评教育，实施一年、三年、五年和永久等不同程度的行业联合抵制，协同其他行业组织实施跨行业联合惩戒等。