台奥运选手乘经济舱 官员乘商务舱引发抨击

（台北讯）台湾奥运代表团前天搭机赴日本，但包括世界羽球球后戴资颖在内的全体选手都被安排搭乘经济舱，而非原本规划的商务舱，官员反倒搭乘商务舱，引发朝野立委抨击和舆论反弹，台湾总统蔡英文为此致歉，体育署长张少熙更提出辞呈。

据中时新闻网报道，当局据称是因为“防疫考虑”而安排教练与选手乘坐经济舱。第三次征战奥运的戴资颖是台湾此次出征东京奥运的得牌热门人选，她前天在社群媒体Instagram附上搭乘经济舱的照片发文说：“好怀念长荣航空，可以搭商务舱。”戴资颖的父亲戴楠凯受访时也说，有种“被骗的感觉”，因为6月曾接获通知说选手搭乘商务舱。

蔡英文前晚（19日）在面簿上称，她曾经承诺过，参加重要国际赛事的选手和教练，要以搭乘商务舱为原则。对于因为防疫需求，改变了做法，却又没有事先充分说明的情况，“我必须要表达歉意”。

不过对于蔡英文的道歉，一些网民并不接受，截至昨晚，蔡英文的这条道歉面簿帖文下已涌入接近2万条留言，不少人质疑若是因为防疫因素无法安排，为何是官员优先乘坐商务舱。

台湾教育部长潘文忠去年曾在立法院承诺，会让选手、教练搭乘商务舱前往日本参加东京奥运，但体育署前天以选手众多、考量防疫安全为由，将选手安排在经济舱前舱。

潘文忠和台湾体育署长张少熙前晚临时召开线上记者会鞠躬致歉，潘文忠坦言，基于防疫考量在座位安排上确实思虑不周。张少熙则强调，将深自检讨，“负应该负的责任”。

对于外界关切的36名搭乘商务舱乘客名单，张少熙表示，除了六名医生、23名总教练和教练外，还有七位队职员，包括代表团团长、总领队、副总领队、国训中心执行长和体育署人员。

张少熙昨天再透过幕僚发布声明表示对于这一次奥运选手搭机舱等的安排造成选手期待的落差及社会的纷扰，深感歉意，并已在前天第一时间向潘文忠提出辞呈。