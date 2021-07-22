河南大暴雨郑州地铁灌水12人死

中共总书记、中国国家主席习近平昨天对防汛救灾工作下达指示，强调当前已进入防汛关键期，各级领导干部要最大限度减少人员伤亡和财产损失，也要求有关部门防止因灾返贫和“大灾之后有大疫”。

中国河南省遭遇千年一遇的连日暴雨，至昨晚（7月21日）《联合早报》截稿为止， 严重洪灾已经造成25人死亡、七人失踪。省会郑州地铁发生罕见灌水事故，导致至少12人死亡。暴雨料将持续至今晚，河南全境32座大中型水库昨天水位已超限，泄洪风险持续加大。

中共总书记、中国国家主席习近平昨天对防汛救灾工作下达指示，要求有关部门防止因灾返贫和“大灾之后有大疫”。

综合新华社、央视和澎湃新闻报道，河南自本月17日以来持续出现极端强降雨天气，作为强降雨中心的郑州前天傍晚雨势迅速升级；前天下午4时至5时，一小时最高降雨量达到201.9毫米，超过了该市1986年6小时201毫米的最高降雨纪录。前天的24小时降雨量达到627.4毫米，接近郑州整整一年平均640.8毫米的总降雨量。

郑州市政府前天两次调高应急响应级别，最终在下午4时把级别调至最高一级的红色警报，全面敲响洪涝警钟。

交通瘫痪停水停电

突如其来的洪水造成罕见的地铁灌水事故，郑州地铁五号线列车前天傍晚因汛情在海滩寺街站和沙口路站隧道停运，乘客受困车厢四个多小时。事故导致至少12人死亡、五人受伤，500多人被疏散。

郑州市内交通昨天一度瘫痪，除了地铁因灌水全线停运，部分高铁和航班服务也中断，80多条公交线路停运，多家医院停电，部分居民小区断水断电。

河南省应急管理厅党委委员、省防汛抗旱指挥部办公室主任徐忠在昨天召开的新闻发布会上通报，此轮强降雨造成全省124万零737人受灾，重灾区郑州则有25人死亡、七人失联。

汛情也对河南这一农业大省带来经济重创，全省农作物受灾面积75千公顷，成灾面积25.2千公顷，绝收面积4.7千公顷；直接经济损失达54228.72万元（11459.23万新元）。

河南境内有黄河、淮河、卫河和汉水四大水系，历史上屡遭洪灾。1975年8月爆发“75.8大洪水”，是当地人最沉重的历史记忆之一，当时死亡人数预计超过2.6万人。

省政府防汛能力引起质疑

河南暴发大规模洪灾后，省政府的防汛能力引起舆论质疑。河南省政府本月13日已召开全省防汛工作紧急视频会议，宣布进入主汛期战时状态，由上月履新的中共河南省省委书记楼阳生主持会议。

此次灾情引起中央政府的高度重视，习近平在昨早发布的指示中，强调当前已进入防汛关键期，各级领导干部要最大限度减少人员伤亡和财产损失。

习近平也要求各地区各有关部门要在做好防汛救灾工作的同时，尽快恢复生产生活秩序，扎实做好受灾群众帮扶救助和卫生防疫工作，防止因灾返贫和“大灾之后有大疫”。

中国交通运输部和河南省纪委随后相继发布紧急通知，前者提醒地方汲取雨水倒灌事件教训完善应急预案，后者则强调严禁地方官员迟报、瞒报、漏报重要汛情灾情信息。

中央气象台首席预报员陈涛昨天接受中国媒体联合采访时指出，未来24小时内，预计河南中西部仍有大暴雨。郑州雨势预计将持续至今晚才会减弱，23日仍有分散性阵雨。

截至昨天，河南已有32座大中型水库超汛限水位，意味着随着暴雨天气持续，洪水险情仍未解除。中央政府已调派解放军指战员730人、武警官兵1159人，消防救援队伍指战员6760人次参与抢险救援，救援仍在进行中。

（记者是《联合早报》北京特派员）