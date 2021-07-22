香港电台要求员工规范涉台湾用语

近年屡被建制派投诉立场偏颇的香港公营广播机构香港电台，前天（7月20日）要求员工规范涉及台湾的用语，包括不能使用“台湾总统”“台湾政府”等字眼。受访传媒界人士和学者皆认为，该台此举反映了与北京对台立场接轨，不排除日后会有更多港媒仿效。

港台是在前天发出有关内部通告，指港台作为公营广播机构，员工在所有节目及报道上如果提及台湾相关议题，应该高度小心用语，避免使用“不恰当”的字眼。例如，涉及台湾时，“国家”“中华民国”“国立”及“行政院”等字眼一定不能使用，“在任何情况下亦不应视台湾为主权国家”。

至于如何称呼台湾总统蔡英文，通告表明应称为“台湾地区／当局领导人”，也要以“台湾当局”代替“台湾政府”，以“台湾行政机关”或“台湾地区行政管理机构”取代“行政院”，以显示一个中国原则，及更符合台湾作为中国一部分的现状。

有关通告前天即时生效。港台前天一则有关“台湾将在立陶宛首都维尔纽斯设立代表处”的即时新闻，已套用最新准则，其中，台湾外交部长吴钊燮被称为“对外交往部门负责人吴钊燮”。

港台消息人士透露，新闻部高层同时下令，日后报道不得采用青天白日满地红旗及台湾总统府的照片。

全国港澳研究会副会长刘兆佳说，由于香港媒体对台湾行政机关一直都未有统一的称呼，港台作为公营广播机构可能是想起带头的作用，不排除日后会有更多传媒仿效。

他分析，北京可能认为台独势力有上升的趋势，希望加以打击，不想让港人产生台湾是独立国家的错觉。

有不愿意透露姓名的港报高层人士向《联合早报》指出，香港的左媒如《大公报》和《文汇报》，在处理涉及台湾的新闻报道时，向来把台湾总统称为“台湾地区／当局领导人”。但大部分港媒由于约定俗成，报道时多数仍采用“台湾总统”，或者是用上“在台湾，蔡英文总统”“台湾的蔡英文总统”作区分。

这名高层认为，香港其他主流报章和电子媒体暂时未跟随港台调整对台用语，但长远而言，相信会有改变，“近年越来越多大陆资金控制香港媒体，在目前的政治氛围下，大家都会走向一国化，慢慢失去香港的特色”。

前《苹果日报》执行总编辑林文宗被拘捕

香港中国评论通讯社昨天也发表评论文章指出，港台规范涉台用语具有指标意义，“相信今次只是开始，日后会有更多规范，而其他一些在涉台用语上未遵循相关原则的香港民营媒体，今后会面临压力，须逐步作出纠正”。

另外，香港警务处国家安全处昨天以“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪”拘捕前《苹果日报》执行总编辑林文宗，指他涉嫌与一起于6月侦破的同类型案件有关。

至于早前被指违反《香港国安法》的前《苹果日报》副社长陈沛敏及前英文版执行总编辑冯伟光，消息指警方国安处昨天已撤销两人保释安排，并将两人扣留在警署。

香港记者协会发表声明说，对当局一再针对同一机构的新闻工作者表示愤慨，也对警方拘捕一家已停运的传媒机构前员工感到震惊及不解。

记协要求当局不要屡次以“国家安全”之名拘捕新闻从业员，向业界散播白色恐怖，并切实解释过往一直合法进行、理应受到《基本法》保障的新闻及出版工作，如何危及国家安全。