南京国际机场测出17起冠病阳性病例 至今九人确诊 全市核酸检测 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 南京禄口国际机场核酸检测结果总共发现17例阳性，机场所在的江宁区已开展全员核酸检测。图为南京市民昨天在江宁体育中心内设置的核酸检测点进行核酸检测。（中新社） 字体大小: 小 中 大 江苏省南京市禄口国际机场前天至昨天共检测出17起冠病阳性病例，目前有九人为确诊病例。机场附近的一些区域已实施封闭管理，南京将进行全市核酸检测。综合新华社、央视新闻等报道，南京市江宁区疫情防控指挥部前天接到禄口国际机场防疫专班报告，指在禄口国际机场工作人员例行定期核酸检测中发现九份样品为阳性，样本均来自机场保洁人员。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南京禄口国际机场 中国大陆冠病疫情 全员核酸筛查 冠状病毒19 苹果耐克中国供应商 传避免聘用新疆工人 涉儿童软色情等问题 中国五网络平台被约谈处罚