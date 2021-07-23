河南洪灾至今33死八失踪 经济损失2.57亿元

（郑州综合讯）河南暴雨所引发的洪灾，已导致全省103个县市区的超过300万人受灾，并造成33人死亡、八人失踪，直接经济损失达到12.2亿元人民币（2.57亿新元）。

综合新华社、中新社和路透社报道，河南农作物受灾面积超过21万5000公顷。中国国家卫健委已派出工作组赴河南，支援指导洪涝灾害卫生应急工作，并安排河南周边六个省份的国家卫生应急队伍做好应急准备，随时增援。

由于强降雨中心向北移动，河南北部的新乡市官方已启动最高的一级应急响应，开展防汛救灾，并呼吁市民没必要就不要外出。同样位于河南北部的安阳则宣布，所有公交车停运，非必要人员全部居家办公。毗邻的河北省也已出现强降雨天气。

在重灾区郑州，天空昨天（7月22日）已放晴，但一些地区的洪水水位仍达到成人腰部，多区街道也浸泡在水中。救援人员使用橡皮筏，将受影响的居民载送到安全地点。一些居民头上顶着个人物件，选择涉水而过，或是在车上等待救援。

有救援人员透露，团队前天在一个小区救出了大约1000人，并预测昨天会再救出1000人。一名等待救援的居民则称，他和妻子与两个小孩受困家中几天，家里断水断电，不能洗澡，之前用来洗东西的水得省下来，用来冲洗马桶。这名男子也说：“我住在这里四五年，这种情况之前从来没发生过。”

在郑州地铁发生灌水导致多人死亡的事故后，中国交通运输部印发紧急通知，要求各地交通运输部门抓实抓细抓好防汛工作，运营单位也要对超设计暴雨强度等非常规情况下采取停运列车、疏散乘客、关闭车站等应急措施。

蔡英文陆委会表达慰问 台商捐助国台办感谢

中国国家文物局前天指出，河南多处重点文物保护单位遭受不同程度水毁险情，郑州商城遗址、龙门石窟、嵩山少林寺等地覆土坍塌，但文物本体暂时安全。

河南水灾也引起台海对岸的关注，台湾总统蔡英文和陆委会都表达了慰问，海基会也联系当地台商了解情况。中国大陆国台办发言人朱凤莲昨天说，台湾有关方面和各界人士通过各种形式向灾区表达关切慰问，一些台资企业向灾区捐款捐物，大陆方面对此表示感谢。