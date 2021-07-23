美副国务卿访华消息引发中美“外交礼仪之争” 中国强调谢尔曼先见副部长后见王毅

美国就副卿谢尔曼访华消息的表述令人以为谢尔曼将直接和王毅对谈，引起对官方超规格接待美国官员的不满。中国外交部强调，谢尔曼会先与主管中美关系的副部长谢锋会谈，之后再会见王毅。

中美就美副卿谢尔曼访华消息展开“外交礼仪之争”，中国外交部前天（7月21日）凌晨发文强调，谢尔曼访华期间将与中国外交部主管中美关系的副部长谢锋会谈，之后再会见国务委员兼外长王毅，由此澄清美国国务院称谢尔曼将与王毅“会面”的模糊表述。

分析指出，美国的表述令中国部分舆论以为谢尔曼将直接和王毅对谈，并引起对官方超规格接待美国官员的不满。中国外交部深夜发文，意在及时澄清，消除误解。

在谢尔曼访华行程受到外界高度关注的背景下，美国国务院发言人普里斯在前天的例行记者会上，比中国官方早一步确认谢尔曼访华的消息。他在会上公布谢尔曼的行程时未提及谢锋，仅透露谢尔曼在本月25日访华期间，“将在天津参与会议，并与中国官员会面（meet），包括国务委员兼外长王毅”。

谢尔曼会否访华的消息过去一周来反反复复，英国《金融时报》16日披露，谢尔曼的对谈对象是中美之间的争执点，美国要求与中国副外长中排第一位、负责常务工作的乐玉成会谈，中国则提出由中国副外长中排第五、负责美国事务的谢锋与谢尔曼对谈；谢尔曼最终仍是与谢锋会谈。

有分析指出，谢尔曼作为美国总统拜登上任后访华的最高级别官员，具有标志性意义；美国在发布消息时刻意不提谢锋，是为了给外界留下中国将高规格派外长王毅和副外长级别的谢尔曼直接交涉的印象。

强调双谢是“会谈” 之后王毅是礼节性“会见”

中国外交部随即在前天凌晨通过“外交部发言人办公室”微信公众号，以外交部发言人答记者问的形式澄清消息。文中披露，是美国提出希望安排谢尔曼访华。

文中阐明了谢尔曼与谢锋和王毅会面的区别，强调谢锋将与谢尔曼“会谈”，之后王毅才“会见”谢尔曼；这意味着，中国将派谢锋和谢尔曼洽谈中美具体事务，而王毅只是礼节性会见谢尔曼。

外交部也措辞严厉地指出，中国将向美国表明对发展中美关系的原则立场，以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度，并要求美国停止干涉中国内政、损害中国利益。

中国外交部发言人赵立坚在昨天的例行记者会上解释，此次会谈地点定于天津，主要是出于防疫安排，以及考虑到天津离北京比较近。

中美关系在拜登上任后持续紧张，令谢尔曼访华的消息在中国国内备受争议。上周传出谢尔曼东亚行程不包括中国的消息时，网上掀起一波针对美国的谩骂声浪，不少舆论支持中国拒绝谢尔曼访华。

微博时政评论大V“弄二两”便批评，美国“这种‘打脸又给颗糖’的把戏如果玩成的话，我们自己的国家尊严呢？我们怎么还可能跟美国谈？还有什么可谈的呢？”。

学者：拜登自上任除中国 已和各大国元首打交道

分析人士指出，外交部在美国发布消息后迅速出面澄清，意在避免国内舆论以为中国在美国压力面前放低姿态。按照外交惯例，在国外副外长访华时，由中国外长出面会见属于正常外交礼节，中国此次并未破格接待谢尔曼。

外界普遍认为，谢尔曼此行将为中美元首的会晤铺路，但谢尔曼启程前已一波三折，令会谈能否取得成果的问题受到关注。

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅接受《联合早报》访问时分析，拜登上任以来已和各个大国的元首“打了一圈交道”，目前只差中国。进入下半年，联合国的生物多样性大会和气候变化大会，以及G20峰会在即，美国已经绕不开中国。因此即便在双方就外交礼节交锋的背景下，此次会谈仍会为“习拜会”和中美政策沟通铺垫；但这类副部长级别的会谈主要是技术层面的安排，不太可能有实质性的表态。

（记者是《联合早报》北京特派员）